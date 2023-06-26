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Пригожин лікувався під чужим ім'ям у клініці, якою володіє дочка Путіна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Пригожин лікувався під чужим ім'ям у клініці, якою володіє дочка Путіна
Пригожин лікувався в медзакладі під ім'ям свого водія
фото з відкритих джерел

У медзакладі, яким володіє донька Путіна лікується пітерська знать

Засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин лікувався під чужим ім'ям у петербурзькій клініці «Согаз», одним із власників якої є дочка Володимира Путіна Марія Воронцова. Про це розповів журналіст Сергій Немалевич у своєму Telegram-каналі.

Напередодні одне з російських ЗМІ опублікувало фотографії з петербурзького офісу Пригожина, де пройшов обшук. Зокрема, на знімках було показано три російські паспорти з фотографією засновника ПВК «Вагнер», але різними іменами та даними. Один із паспортів був, на ім'я Дмитра Ісааковича Гейлера, який народився в Ленінграді в 1965 році. До слова, Пригожин теж уродженець Ленінграда, але 1961 року народження.

Один із паспортів Пригожина був, на ім'я Дмитра Ісааковича Гейлера, який народився в Ленінграді в 1965 році
Один із паспортів Пригожина був, на ім'я Дмитра Ісааковича Гейлера, який народився в Ленінграді в 1965 році
фото: росЗМІ

Як розповів Немалевич, він згадав, що бачив це ім'я у списку віп-клієнтів клініки «Согаз», який потрапив до розпорядження редакції «Радіо Свобода» у 2021 році.

Пригожин у списку віп-клієнтів клініки «Согаз»
Пригожин у списку віп-клієнтів клініки «Согаз»
фото: Радіо Свобода

«Там лікувалася пітерська знать від Ковальчука до Фурсенка, родичі Тимченка, всякі місцеві силовики та дзюдоїсти, Матвієнко, Клебанов, Совершаєва, Дюков тощо, словом – клініка кооперативу «Озеро». Майже всі імена зі списку (деякі приховані ініціалами) було легко встановити, але нічого у нас не вийшло з Дмитром Гейлером», – йдеться в повідомленні.

Пошуки людини з таким ім'ям призвели лише до чоловіка, який шукав роботу водієм і не підходив на роль пацієнта елітної клініки, в основі якої його прізвище стояла позначка «супер VIP».

«Ми тоді вирішили, що хтось лікується під ім'ям свого водія, але хто саме встановити не змогли. Тепер зрозуміло, що це був Пригожин», – наголосив Немалевич. Журналіст нагадав, що у клініці «Согаз» також лікують поранених найманців ПВК Вагнера.

Водій у якого Пригожин взяв ім'я та прізвище
Водій у якого Пригожин взяв ім'я та прізвище
фото: Сергій Немалевич

Як писало напередодні російське ЗМІ, в офісі ПВК Вагнера у петербурзькому готелі «Трезіні» під час обшуку вилучили не лише підроблені паспорти, а й зливки золота, готівку на загальну суму 4 млрд рублів та білий порошок. Пізніше інформацію про обшук було видалено із сайту видання. Другий паспорт був, на ім'я Олега Юрійовича Семенова 1962 року народження, а третій – на ім'я Володимира Васильовича Боброва 1956 року.

Нагадаємо, кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян «прокинулася» та пояснила, чому закрили кримінальну справу проти власника ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина.

До слова, засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина можуть «прибрати» у Білорусі. Узагалі він мав загинути ще після початку конфлікту з керівництвом міноборони РФ, але Путін не давав такої вказівки, бо йому було вигідно, що той всі невдачі на фронті переводив на військове керівництво РФ.

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Теги: путін лікарня ПВК «Вагнер» Євген Пригожин

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