Пригожин лікувався під чужим ім'ям у клініці, якою володіє дочка Путіна

У медзакладі, яким володіє донька Путіна лікується пітерська знать

Засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин лікувався під чужим ім'ям у петербурзькій клініці «Согаз», одним із власників якої є дочка Володимира Путіна Марія Воронцова. Про це розповів журналіст Сергій Немалевич у своєму Telegram-каналі.

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Напередодні одне з російських ЗМІ опублікувало фотографії з петербурзького офісу Пригожина, де пройшов обшук. Зокрема, на знімках було показано три російські паспорти з фотографією засновника ПВК «Вагнер», але різними іменами та даними. Один із паспортів був, на ім'я Дмитра Ісааковича Гейлера, який народився в Ленінграді в 1965 році. До слова, Пригожин теж уродженець Ленінграда, але 1961 року народження.

Один із паспортів Пригожина був, на ім'я Дмитра Ісааковича Гейлера, який народився в Ленінграді в 1965 році фото: росЗМІ

Як розповів Немалевич, він згадав, що бачив це ім'я у списку віп-клієнтів клініки «Согаз», який потрапив до розпорядження редакції «Радіо Свобода» у 2021 році.

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Пригожин у списку віп-клієнтів клініки «Согаз» фото: Радіо Свобода

«Там лікувалася пітерська знать від Ковальчука до Фурсенка, родичі Тимченка, всякі місцеві силовики та дзюдоїсти, Матвієнко, Клебанов, Совершаєва, Дюков тощо, словом – клініка кооперативу «Озеро». Майже всі імена зі списку (деякі приховані ініціалами) було легко встановити, але нічого у нас не вийшло з Дмитром Гейлером», – йдеться в повідомленні.

Пошуки людини з таким ім'ям призвели лише до чоловіка, який шукав роботу водієм і не підходив на роль пацієнта елітної клініки, в основі якої його прізвище стояла позначка «супер VIP».

«Ми тоді вирішили, що хтось лікується під ім'ям свого водія, але хто саме встановити не змогли. Тепер зрозуміло, що це був Пригожин», – наголосив Немалевич. Журналіст нагадав, що у клініці «Согаз» також лікують поранених найманців ПВК Вагнера.

Водій у якого Пригожин взяв ім'я та прізвище фото: Сергій Немалевич

Як писало напередодні російське ЗМІ, в офісі ПВК Вагнера у петербурзькому готелі «Трезіні» під час обшуку вилучили не лише підроблені паспорти, а й зливки золота, готівку на загальну суму 4 млрд рублів та білий порошок. Пізніше інформацію про обшук було видалено із сайту видання. Другий паспорт був, на ім'я Олега Юрійовича Семенова 1962 року народження, а третій – на ім'я Володимира Васильовича Боброва 1956 року.

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Нагадаємо, кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян «прокинулася» та пояснила, чому закрили кримінальну справу проти власника ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина.

До слова, засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина можуть «прибрати» у Білорусі. Узагалі він мав загинути ще після початку конфлікту з керівництвом міноборони РФ, але Путін не давав такої вказівки, бо йому було вигідно, що той всі невдачі на фронті переводив на військове керівництво РФ.