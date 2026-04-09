Підвищення тарифів на транспорт. Перший мер Києва розкритикував план Кличка

Ірина Міллер
Ірина Міллер
фото з відкритих джерел

Перший мер столиці Леонід Косаківський відреагував на доручення Віталія Кличка підготувати розрахунки щодо нових тарифів у громадському транспорті. На своїй сторінці у Facebook він розібрав поняття «економічно обґрунтованого тарифу» та пояснив, чому київська влада обирає хибний шлях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис ексмера. 

«Наша пісня гарна й нова, починаймо її знову. Як зазвичай для виправдання використовується термін «економічно обгрунтований тариф». Хто його «обгрунтовував», залишається загадкою. А про неефективність менеджменту та витрачання коштів, існуючі резерви, ні пари з вуст. Знову пропонують розкошелитися киянам», – написав Косаківський. 

Перший мер столиці нагадав, що перевезення міським транспортом – це не бізнес, а послуга, що надається владою киянам за їхні ж гроші як платників податків. Це робиться задля того, щоб вони могли дістатися, зокрема, на роботу, де зароблять свої гривні, з яких відрахують податки до казни, і повернутися назад додому.

За словами Косаківського, оплата за проїзд ніколи не покриє усіх видатків на потреби громадського транспорту міста. Це справа бюджету, який значною мірою формується з податку на доходи громадян.

Ексмер згадав європейський досвід та аналіз економіки міського транспорту. За його словами, у переважній більшості міст світу, і Європа тут не є винятком, міський пасажирський транспорт не є самоокупним. Це дефіцитна галузь, яка свідомо дотується з міських бюджетів.

Дотаційність та самоокупність: досвід Європи

Для вимірювання фінансової ефективності транспорту використовують показник Farebox Recovery Ratio (співвідношення виручки від проїзду до операційних витрат).

  • Прага: Один із найбільш показових прикладів. Вартість проїзду покриває лише близько 20–25% реальних витрат на роботу системи транспорту. Решта (понад 70%) надходить безпосередньо з бюджету міста.
  • Варшава: Ситуація схожа – пасажири оплачують приблизно 30–35% вартості функціонування автобусів, трамваїв та метро.
  • Берлін та Відень: Тут показники трохи вищі (близько 45–50%), але вони все одно далекі від повної самоокупності.

Навіть у містах із дуже високою вартістю проїзду (як-от Лондон) транспортні компанії отримують мільярдні субсидії на розвиток інфраструктури та оновлення рухомого складу.

 Де транспорт є безкоштовним?

За словами Косаківського, повністю безкоштовний транспорт – це крайня форма муніципальної дотації (100%). Таких прикладів не так багато, але вони є. Перший мер столиці, спираючись на дані Google, назвав декілька з них:

  • Таллінн (Естонія): Перша європейська столиця, що запровадила безкоштовний проїзд для зареєстрованих мешканців ще у 2013 році. Мета – зменшити кількість заторів та стимулювати реєстрацію громадян (щоб їхні податки йшли в бюджет міста).
  • Люксембург: З 2020 року проїзд у всьому громадському транспорті країни (автобуси, трамваї, поїзди) є безкоштовним для всіх, включаючи туристів.
  • Дюнкерк (Франція): Найбільше місто Франції з повністю безкоштовною автобусною мережею, що призвело до значного зростання пасажиропотоку. 

Транспорт як послуга, а не бізнес

Косаківський наголосив, що економічна логіка сучасного міста базується на тому, що громадський транспорт – це суспільне благо, аналогічне до освітлення вулиць, поліції чи пожежної служби. 

Чому це не бізнес?

  • Соціальна функція: транспорт забезпечує доступ до робочих місць. Якщо людина не зможе доїхати до роботи через надто дорогий квиток, вона не зможе заробляти гроші та платити податки. Місто зацікавлене у мобільності робочої сили.
  • Екологія та простір: один трамвай замінює до 100–150 автомобілів. Якби транспорт став «прибутковим бізнесом» і ціни підняли до рівня повної окупності, люди масово пересіли б на авто, що призвело б до транспортного колапсу.
  • Економічний мультиплікатор: кожна гривня, вкладена в транспорт, повертається в бюджет через розвиток бізнесу вздовж ліній метро чи інших важливих маршрутів, зростання вартості нерухомості та економічну активність містян.

Підсумовуючи, Косаківський нагадав, що мешканці міста – це, по суті, акціонери муніципалітету. Через вибори вони наймають владу, яка зобов’язана розподіляти податки на забезпечення базових сервісів.

Перший мер Києва наголосив, що оплата за проїзд – це не купівля товару в магазині, а лише співфінансування операційних витрат на додачу до вже сплачених податків. Велика помилка очікувати від метрополітену, автобуса чи трамвая прибутку, оскільки їхній справжній «прибуток» – це місто, яке рухається, працює, а отже – живе і розвивається. 

Ситуація в Києві

За словами Косаківського, столиця перебуває у складній ситуації, де розрив між собівартістю та тарифом є суттєвим. Вартість проїзду в Києві залишається однією з найнижчих у Європі (близько €0.20), тоді як у Празі чи Варшаві вона стартує від €1.00–1.50. При цьому не варто забувати, що зарплати й пенсії у киян не європейські.

«Київпастранс» та «Київський метрополітен» щороку отримують мільярдні вливання з міського бюджету, щоб просто продовжувати роботу. Витрати на 2026 рік сягають 12 млрд грн. Оплата за проїзд у Києві покриває, за різними оцінками, лише 15–20% видатків, особливо враховуючи велику кількість пільгових категорій. Ситуацію ускладнює й відсутність державних компенсацій за перевезення пільговиків, що щорічно коштує місту сотні мільйонів гривень.

Зменшення колосальної дотації на транспорт дозволить, зокрема, спрямувати частину цих коштів на підготовку наступного опалювального сезону – каже міська влада, яка ще й скаржиться, що вартість проїзду в Києві залишається найнижчою в Україні.

«Так у нас і бюджет більший, ніж у будь-якого українського міста. Це по-перше. А по-друге, і це найважливіше: ми вже всі резерви розглянули – скорочення зайвих видатків із бюджету, ККД їх використання, результати «господарювання» в транспортних підприємствах, доходи від реклами тощо? А тут скрізь є над чим попрацювати. Та й депутатські фонди, приміром, для цього були б потрібніші. Якщо затягувати паски, то усім», – підкреслив ексмер.

На думку Косаківського, уся ця «математика» має пройти аудит та бути оприлюднена, і лише тоді можна ухвалювати рішення. «Зараз це все має не дуже переконливий вигляд. Обрали поки що найпростіший шлях – залізти в кишені киян. Це несправедливо по відношенню до них – вирішувати цю проблему їхнім коштом. Треба пройтися по усіх складових. А не так, ні з того ні з сього. Похапцем», – резюмував він.

Косаківський зауважив, що усі дані, використані ним у дописі, взято з відкритих джерел. Тому можуть бути певні похибки в цифрах, але тенденції відображені правильно.

Нагадаємо, столична влада розпочинає підготовку до зміни вартості проїзду у громадському транспорті. Мер Києва Віталій Кличко дав доручення профільним департаментам підготувати економічне обґрунтування для перегляду тарифів. За словами Кличка, нинішні тарифи у Києві залишаються найнижчими в Україні та не переглядалися ще з 2018 року. Проте реалії змінилися: здорожчання пального, електроенергії, витратних матеріалів та логістики змушують місто наблизити вартість проїзду до «економічно обґрунтованої».

Раніше «Главком» писав, що зросла вартість поїздки у приміських маршрутках сполученням Вишгород-Київ. Відтепер за проїзд до столиці пасажирам доведеться платити 60 грн.  

Також від 13 березня, вартість проїзду в кільцевій електричці Києва зросла на 5-7 грн, але в застосунках «Укрзалізниці» та «Київ Цифровий» все ще можна купити квиток за старою ціною – 15 грн. 

До слова, у столичних приватних перевізників нарешті почали з’являтися термінали для безготівкової оплати проїзду. Поки що система працює в тестовому режимі, а пасажирам пропонують суттєву знижку за оплату карткою. 

Читайте також

Стан учня задовільний, він продовжує навчання у ліцеї
Вчителька витирала ноги об голову учня: подробиці скандалу у столичному ліцеї
16 березня, 21:30
Рідкісний військовий шолом 1915 року, який виявили київські митники у поштовому відправленні до США
Київські митники завадили вивезенню до США рідкісного німецького шолома 1915 року
17 березня, 14:09
Повітряна тривога у Києві тривала 40 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 40 хвилин
18 березня, 03:24
Правоохоронці вирішують питання щодо правової кваліфікації події
Поліція Києва перевіряє заяву ветерана про побиття у ТЦК Шевченківського району
20 березня, 16:07
З таких саджанців колись має вирости новий ліс
Відновлення лісу після обстрілів: у Києві висаджено 3 тис. сіянців сосни з домішкою дуба
23 березня, 19:04
1 квітня українські сили офіційно увійшли на територію аеропорту «Антонов» у Гостомелі
Битва за Київ. 1 квітня 2022 року Сили оборони повністю взяли під контроль Гостомель
1 квiтня, 11:53
За оцінками Сергія Салати, для запуску подібної ферми потрібно щонайменше 100 тисяч доларів інвестицій
Інженер із Києва створив у багатоповерхівці інноваційну ферму без ґрунту
4 квiтня, 20:15
У Києві повітряна тривога тривала 18 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 18 хвилин
6 квiтня, 21:58
Комплекс Sky Towers складається з двох висотних веж, одна з яких має 47 поверхів, а інша – 34 поверхи
Довгобуд Sky Towers продано з шостої спроби: хто став власником хмарочоса
Сьогодні, 11:40

Нічні Великодні служби у Києві: як відвідати храм і не порушити комендантську годину
Нічні Великодні служби у Києві: як відвідати храм і не порушити комендантську годину
Підвищення тарифів на транспорт. Перший мер Києва розкритикував план Кличка
Підвищення тарифів на транспорт. Перший мер Києва розкритикував план Кличка
Релігійна громада села Макіївка на Білоцерківщині перейшла до ПЦУ
Релігійна громада села Макіївка на Білоцерківщині перейшла до ПЦУ
У Києві квартира видатного хірурга Шалімова стала об’єктом афери: деталі схеми
У Києві квартира видатного хірурга Шалімова стала об’єктом афери: деталі схеми
Фонтан замість Леніна. Кияни рознесли вщент проєкт столичної влади
Фонтан замість Леніна. Кияни рознесли вщент проєкт столичної влади
У Броварах біля пішохідної зони помічено величезну кобру: відео з місця події
У Броварах біля пішохідної зони помічено величезну кобру: відео з місця події

Ріццолі – про скасований гол «Динамо»: Доцільним було би підтвердити рішення
Сьогодні, 16:55
Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Сьогодні, 09:24
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
Вчора, 16:42
Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
Вчора, 14:30
Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Вчора, 10:55

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
