Петанк у Києві: де зіграти в улюблену французьку гру та як отримати інвентар

У Києві сприятлива погода тримається, а це чудовий привід для активного відпочинку на свіжому повітрі. У столичних парках облаштували спеціальні майданчики для гри в петанк – традиційну французьку гру, що ідеально підходить для сімейного дозвілля. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правила та локації

Петанк – це гра, в яку можуть грати всі, незалежно від віку. Мета проста: потрібно кинути металеві кулі якомога ближче до маленької дерев'яної кулі, яка називається кошонет. Команда, що набрала більше очок, перемагає.

Майданчики для гри облаштовано в парках різних районів міста:

Голосіївський район: Голосіївський парк імені Максима Рильського

Дарницький район: Парк імені воїнів-інтернаціоналістів

Дніпровський район: Парк «Перемога»

Подільський район: Куренівський парк

Солом’янський район: Парк «Орлятко»

Святошинський район: Парк «Совки»

Шевченківський район: Парк «Нивки»

Як розпочати гру?

Доступ до майданчиків є вільним та безоплатним. Щоб отримати інвентар (набір куль для петанку), потрібно звернутися до працівника парку, контакти якого вказані на стенді біля майданчика. Спорядження видають під заставу.

Доступ до майданчиків є вільним та безоплатним

Петанк – це чудовий спосіб активно провести час з друзями та родиною, відпочити і отримати позитивні емоції.

