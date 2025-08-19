Головна Київ Новини
Петанк у Києві: де зіграти в улюблену французьку гру та як отримати інвентар

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Петанк – це гра, в яку можуть грати всі, незалежно від віку
фото: Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА/Facebook

Майданчики для гри в петанк облаштовано в парках різних районів столиці

У Києві сприятлива погода тримається, а це чудовий привід для активного відпочинку на свіжому повітрі. У столичних парках облаштували спеціальні майданчики для гри в петанк – традиційну французьку гру, що ідеально підходить для сімейного дозвілля. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правила та локації

Петанк – це гра, в яку можуть грати всі, незалежно від віку. Мета проста: потрібно кинути металеві кулі якомога ближче до маленької дерев'яної кулі, яка називається кошонет. Команда, що набрала більше очок, перемагає.

Майданчики для гри облаштовано в парках різних районів міста:

  • Голосіївський район: Голосіївський парк імені Максима Рильського
  • Дарницький район: Парк імені воїнів-інтернаціоналістів
  • Дніпровський район: Парк «Перемога»
  • Подільський район: Куренівський парк
  • Солом’янський район: Парк «Орлятко»
  • Святошинський район: Парк «Совки»
  • Шевченківський район: Парк «Нивки» 

Як розпочати гру?

Доступ до майданчиків є вільним та безоплатним. Щоб отримати інвентар (набір куль для петанку), потрібно звернутися до працівника парку, контакти якого вказані на стенді біля майданчика. Спорядження видають під заставу.

фото: КМДА

Петанк – це чудовий спосіб активно провести час з друзями та родиною, відпочити і отримати позитивні емоції.

Нагадаємо, на озері Міністерка (Редькіне) на столичній Оболоні запрацював оновлений пляж. Вхід на територію залишається безкоштовним, проте за додаткові сервіси доведеться доплачувати. 

До слова, на озері Тельбін у Дніпровському районі Києва розквітли німфеї, або водяні лілії, що тішать око місцевих мешканців. Цвітіння водяних лілій триватиме аж до жовтня, однак кожна окрема квітка живе лише близько чотирьох днів. Тому охочі побачити це видовище мають поспішити, щоб насолодитися красою німфей. 

