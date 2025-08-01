У родини столичних суддів понад 7 млн грн необґрунтованих активів: САП вимагає конфіскації

Аналіз доходів родини виявив, що вони не могли придбати це майно за рахунок законних коштів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до суду з вимогою визнати необґрунтованими та стягнути в дохід держави активи на загальну суму 7 323 545 грн, якими користується подружжя суддів районних судів Києва. У відомстві підкреслюють, що позов базується на матеріалах НАЗК та самостійно здобутих доказах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на САП.

Йдеться про нерухомість в елітному житловому комплексі Києва, зокрема:

Частину квартири вартістю 6 159 790 грн

Паркомісце вартістю 622 200 грн

Частину іншого паркомісця вартістю 541 556 грн

За даними САП, хоча частина активів оформлена на родичів, подружжя суддів має можливість розпоряджатися цим майном. Розслідування показало, що вартість, зазначена в договорах купівлі-продажу 2022–2023 років, була значно занижена, а реальна ціна нерухомості вдвічі вища. Аналіз доходів родини також виявив, що вони не могли придбати це майно за рахунок законних коштів.

Як повідомляє Центр протидії корупції, мова йде про суддю Подільського суду Києва Лесю Будзан і її чоловіка - суддю Шевченківського суду Києва Андрія Анохіна.

На підставі виявлених порушень прокурор САП звернувся з позовом до Вищого антикорупційного суду. Суд вже наклав арешт на згадані активи як забезпечення позову. У відомстві підкреслил, що результати розгляду справи будуть оголошені додатково.

Нагадаємо, військова контррозвідка Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки, за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України та командування Сухопутних військ, викрили та ліквідували ще одну схему розкрадання оборонних коштів. Начальник фінансово-економічної служби однієї з бригад ЗСУ, що дислокується на Київщині, привласнював гроші, призначені для закупівлі бойових дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Йдеться про безпілотні авіаційні комплекси, які бригада використовує для аеророзвідки та коригування артилерійського вогню по штурмових групах окупантів на Краматорському напрямку.