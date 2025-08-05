Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Що таке бедроттінг і чому зумери у захваті від нового тренду у соцмережах

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Що таке бедроттінг і чому зумери у захваті від нового тренду у соцмережах
Новий тренд «гниття у ліжку» захопив TikTok
фото із відкритих джерел

Основна мета бедроттінгу – відпочинок від обов'язків і зменшення стресу

У TikTok завірусився новий тренд під назвою «Bed Rotting», що в дослівному перекладі з англійської означає «гниття в ліжку». Цей тренд став максимально популярним серед молоді, зокрема серед покоління зумерів (молодь, яка народилася з 1997 по 2012 рік). Його суть полягає в тому, щоб проводити весь день у ліжку, забувши про всі справи.

Молодь каже, що таке дозвілля допомагає максимально впоратися з тривожністю і відновити життєві ресурси, хоча з боку це схоже на звичайну лінь. Про це пише «Главком» із посиланням на The Teen Magazine.

Що таке бедроттінг

У 2024 році американські медичні видання звернули увагу на те, що лежання в ліжку стає новим трендом у TikTok – і навіть отримало окрему назву Bed Rotting. Воно дещо нагадує інший, не менш популярний термін «брейнрот» (від англ. brain rot, brainrot, дослівно – «гниття/розкладання мозку»), що стало словом 2024 за версією експертів Оксфордського словника. Він позначає надмірне споживання інформації, особливо онлайн-контенту, який негативно впливає на когнітивні здібності людини.

Бедроттінг, навпаки, не передбачає споживання контенту із соцмереж – досить просто лежати в ліжку і займатися пасивними активностями. Це може бути їжа просто в ліжку, читання журналу або книги, перегляд фільмів і серіалів або просто неробство. Тривати бедроттінг може від п'яти хвилин до кількох годин – доти, доки людина знову не відчує сили на продовження роботи чи навчання. Головне правило – не спати, а відпочивати, перезаряджаючи свої «батарейки». 

@djjdnbksoqw #bedrotting #viral #fypシ゚viral #mom ♬ original sound - qtcwfd

Основна мета бедроттінгу – відпочинок від обов'язків (побутових, професійних та навіть соціальних). Лежання в ліжку, як запевняють користувачі TikTok та фахівці з ментального здоров'я, допомагає знизити рівень стресу та тривоги, а також стає інструментом боротьби з вигорянням – явищем, з яким зумери зустрічаються набагато частіше за інші покоління.

Ліжко проти вигоряння та тривоги

Статистика показує, що переживання – візитна картка покоління Z. Фахівці називають зумерів «найтривожнішим» і «самотнім» поколінням – і опитування підтверджують ці характеристики. 

@thisislenlenlen Bed rotting isnt just having a movie day, it’s when your mental health cant cope so all you can do is stay in bed, sleeping or scrolling. ✨I made these rules myself when i couldn’t leave the house for a while but was trying to improve: step by step and doing these makes you feel like you’ve acheived the smallest thing ❤️‍🩹 #mentalhealthhelp #anxietytips #wellnesstips #wellnessadvice #mindsetmotivation ♬ original sound - Luca Martinez

Так, згідно з дослідженням аналітиків Gallup, у 2023 році 47% 12–26-річних молодих людей «часто» або «постійно» почувалися тривожно, а 22% скаржилися на регулярне «депресивне» почуття. Дані страхової компанії Cigna показують ще похмуріші цифри: 91% зумерів скаржаться на стрес, а 98% мають ознаки вигоряння від роботи.

@sabby_yama Bed rotting🙂🙃 #fyp #fypシ #fypシ゚viral #bedrotting #bed #bedrot ♬ WHY IS THIS SOUND GETTING USED - 𝐑𝐎𝐘𝐀𝐋

Інструменти самодопомоги також потрібні: щоб знизити рівень стресу, молодь, наприклад, все частіше записується у фітнес-зали, відвідує сауни та лазні, їде на природу, практикує цифровий детокс і вигадує нові способи перезавантаження, як сталося зі бедроттінгом.

До слова, покоління зумерів потерпає від «кризи чверті життя». Для багатьох молодих людей, особливо представників покоління Z,  роки, які мали стати найкращими в житті, виявилися зовсім іншими. Молодь у віці приблизно від 20 до 35 років переживає періоди значного стресу, тривоги та невпевненості в собі. 

Читайте також:

Теги: відпочинок піклування молодь TikTok стрес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сьогодні студентство в Україні переважно сприймається як масовка під вибори або фотозона для кампаній
Українські політики традиційно недооцінюють студентів
3 серпня, 11:30
США, ймовірно, доведеться отримати схвалення угоди від Китаю
Трамп анонсував переговори з Китаєм щодо угоди з TikTok
5 липня, 09:50
Солотвино відділяє від Румунії лише течія Тиси
Солотвино: чим унікальний соляний курорт та скільки коштує відпочинок
15 липня, 21:58
Костел-усипальня родини князів Подгорських фото з дрону
Що цікавого подивитися у Київській області? Десять ідей для екскурсії вихідного дня
11 липня, 15:07
Американська молодь влаштовує собі вихідні тільки за готівку
Як зекономити кошти на вихідні: соцмережі захопив молодіжний тренд
17 липня, 14:38
Активність Сонця з 19 по 21 липня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 19-21 липня: якою буде сонячна активність
19 липня, 07:01
П'ять неймовірних нових об'єктів Всесвітньої спадщини за версією ЮНЕСКО
Від замків Баварії до піратських бухт: нові перлини ЮНЕСКО, які варто побачити
26 липня, 19:33
У реальності Санторіні розчарував туристів
«Це було пекло»: туристи скаржаться на відпочинок на популярному грецькому острові
25 липня, 00:30
Люди віком від 18 до 25 років повідомляють про менший рівень щастя, ніж це було раніше
Покоління зумерів потерпає від «кризи чверті життя»: що це таке
Вчора, 08:11

Соціум

Кремль активізував використання РПЦ для пропаганди
Кремль активізував використання РПЦ для пропаганди
Що таке бедроттінг і чому зумери у захваті від нового тренду у соцмережах
Що таке бедроттінг і чому зумери у захваті від нового тренду у соцмережах
Продала обличчя штучному інтелекту: британка втратила право на власну зовнішність
Продала обличчя штучному інтелекту: британка втратила право на власну зовнішність
РФ знову сколихнув землетрус
РФ знову сколихнув землетрус
Атака на Ростовську область: загорілася територія залізничної станції (відео)
Атака на Ростовську область: загорілася територія залізничної станції (відео)
Канада з повітря скинула гуманітарну допомогу в Газу
Канада з повітря скинула гуманітарну допомогу в Газу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
271K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 серпня 2025
9669
Путін готовий до зустрічі із Зеленським: деталі від Кремля
9235
Експерша ракетка світу вигнала з дому зірку «Баварії» після зради: деталі скандалу
3784
Трамп демонструє дивну поведінку: про що це може свідчити
2474
«Красотка из Лисичанска». Як російська пропаганда створювала нову Зою Космодем'янську

Новини

Очільника Енергомитниці відсторонено через журналістське розслідування
Вчора, 16:42
Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині: реакція військової адміністрації
Вчора, 12:34
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
1 серпня, 07:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua