Що таке бедроттінг і чому зумери у захваті від нового тренду у соцмережах

Основна мета бедроттінгу – відпочинок від обов'язків і зменшення стресу

У TikTok завірусився новий тренд під назвою «Bed Rotting», що в дослівному перекладі з англійської означає «гниття в ліжку». Цей тренд став максимально популярним серед молоді, зокрема серед покоління зумерів (молодь, яка народилася з 1997 по 2012 рік). Його суть полягає в тому, щоб проводити весь день у ліжку, забувши про всі справи.

Молодь каже, що таке дозвілля допомагає максимально впоратися з тривожністю і відновити життєві ресурси, хоча з боку це схоже на звичайну лінь. Про це пише «Главком» із посиланням на The Teen Magazine.

Що таке бедроттінг

У 2024 році американські медичні видання звернули увагу на те, що лежання в ліжку стає новим трендом у TikTok – і навіть отримало окрему назву Bed Rotting. Воно дещо нагадує інший, не менш популярний термін «брейнрот» (від англ. brain rot, brainrot, дослівно – «гниття/розкладання мозку»), що стало словом 2024 за версією експертів Оксфордського словника. Він позначає надмірне споживання інформації, особливо онлайн-контенту, який негативно впливає на когнітивні здібності людини.

Бедроттінг, навпаки, не передбачає споживання контенту із соцмереж – досить просто лежати в ліжку і займатися пасивними активностями. Це може бути їжа просто в ліжку, читання журналу або книги, перегляд фільмів і серіалів або просто неробство. Тривати бедроттінг може від п'яти хвилин до кількох годин – доти, доки людина знову не відчує сили на продовження роботи чи навчання. Головне правило – не спати, а відпочивати, перезаряджаючи свої «батарейки».

Основна мета бедроттінгу – відпочинок від обов'язків (побутових, професійних та навіть соціальних). Лежання в ліжку, як запевняють користувачі TikTok та фахівці з ментального здоров'я, допомагає знизити рівень стресу та тривоги, а також стає інструментом боротьби з вигорянням – явищем, з яким зумери зустрічаються набагато частіше за інші покоління.

Ліжко проти вигоряння та тривоги

Статистика показує, що переживання – візитна картка покоління Z. Фахівці називають зумерів «найтривожнішим» і «самотнім» поколінням – і опитування підтверджують ці характеристики.

#anxietytips #wellnesstips #wellnessadvice #mindsetmotivation ♬ original sound - Luca Martinez @thisislenlenlen Bed rotting isnt just having a movie day, it’s when your mental health cant cope so all you can do is stay in bed, sleeping or scrolling. ✨I made these rules myself when i couldn’t leave the house for a while but was trying to improve: step by step and doing these makes you feel like you’ve acheived the smallest thing ❤️‍🩹 #mentalhealthhelp

Так, згідно з дослідженням аналітиків Gallup, у 2023 році 47% 12–26-річних молодих людей «часто» або «постійно» почувалися тривожно, а 22% скаржилися на регулярне «депресивне» почуття. Дані страхової компанії Cigna показують ще похмуріші цифри: 91% зумерів скаржаться на стрес, а 98% мають ознаки вигоряння від роботи.

Інструменти самодопомоги також потрібні: щоб знизити рівень стресу, молодь, наприклад, все частіше записується у фітнес-зали, відвідує сауни та лазні, їде на природу, практикує цифровий детокс і вигадує нові способи перезавантаження, як сталося зі бедроттінгом.

До слова, покоління зумерів потерпає від «кризи чверті життя». Для багатьох молодих людей, особливо представників покоління Z, роки, які мали стати найкращими в житті, виявилися зовсім іншими. Молодь у віці приблизно від 20 до 35 років переживає періоди значного стресу, тривоги та невпевненості в собі.