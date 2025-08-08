Головна Київ Новини
П’яний водій на Subaru влетів у Куренівський парк та травмував двох жінок (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
П’яний водій на Subaru влетів у Куренівський парк та травмував двох жінок (фото)
Порушник перебував у стані алкогольного сп’яніння
фото: Національна поліція України/Facebook

36-річний водій Subaru, не впоравшись з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та врізався у дерево

Поліцейські затримали керманича Subaru, який п’яним влетів у Куренівський парк та травмував двох жінок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталась вчора, 7 серпня, близько 19:00 у Подільському районі столиці.

Правоохоронці встановили, що 36-річний водій Subaru, не впоравшись з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та врізався у дерево. Від удару уламки авто розлетілися, травмувавши двох жінок, які сиділи на лавочці. Постраждалих, 57 та 59 років, із переламом ніг та іншими тілесними ушкодженнями було госпіталізовано.

За словами поліції, порушник перебував у стані алкогольного сп’яніння – прилад Драгер показав 1,9 проміле алкоголю в його крові.

«Винуватця ДТП слідчі затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України», – йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом слідчим відділом з розслідування ДТП столичного главку розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Затриманому готується повідомлення про підозру, санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у місті Біла Церква на Київщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув мотоцикліст.  Зазначається, що аварія сталася на одному з нерегульованих перехресть міста. За попередньою інформацією, 53-річний водій автомобіля «ГАЗель», виконуючи маневр повороту, не надав переваги в русі мотоциклісту на Honda.

