П’яний водій на Subaru влетів у Куренівський парк та травмував двох жінок (фото)

Поліцейські затримали керманича Subaru, який п’яним влетів у Куренівський парк та травмував двох жінок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

У результаті ДТП автівка отримала значгі пошкодження фото: Національна поліція України/Facebook

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталась вчора, 7 серпня, близько 19:00 у Подільському районі столиці.

Правоохоронці встановили, що 36-річний водій Subaru, не впоравшись з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та врізався у дерево. Від удару уламки авто розлетілися, травмувавши двох жінок, які сиділи на лавочці. Постраждалих, 57 та 59 років, із переламом ніг та іншими тілесними ушкодженнями було госпіталізовано.

36-річний водій Subaru, не впоравшись з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та врізався у дерево фото: Національна поліція України/Facebook

За словами поліції, порушник перебував у стані алкогольного сп’яніння – прилад Драгер показав 1,9 проміле алкоголю в його крові.

Водій Subaru травмував двох жінок фото: Національна поліція України/Facebook

«Винуватця ДТП слідчі затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України», – йдеться у повідомленні.

Від удару уламки авто розлетілися, травмувавши двох жінок, які сиділи на лавочці фото: Національна поліція України/Facebook

За вказаним фактом слідчим відділом з розслідування ДТП столичного главку розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Затриманому готується повідомлення про підозру, санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

