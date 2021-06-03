У Києві поліцейські викрили нелегалів, які приїхали за українським громадянством

Чоловіки прибули в Україну нібито для навчання та працевлаштування, але насправді вони мали на меті отримати українське громадянство

Під час відпрацювання оперативної інформації у Шевченківському районі столиці співробітники управління міграційної поліції столичного главку спільно з працівниками управління міграційного контролю Державної міграційної служби Центрального міжрегіонального управління у Києві та Київській області та оперативниками Державної прикордонної служби викрили чотирьох іноземців, які незаконно перебували на території України. Правопорушники мали на меті отримати українське громадянство. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як розповів начальник управління міграційної поліції ГУНП у місті Києві Денис Дем’янюк, чоловіки потрапили в Україну під приводом подальшого навчання та працевлаштування.

«Ми встановили, що правопорушниками виявились іноземні громадяни, 1990, 1992, 1995 та 1997 років народження. Двоє з них раніше намагались незаконно перетнути державний кордон та їх затримали прикордонники. На іноземців складено протоколи за статтею 203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення», – повідомив правоохоронець.

Правопорушників поміщено до Чернігівського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. Вирішується питання щодо повернення їх до рідної країни.

Нагадаємо, нещодавно столичними правоохоронцями було викрито групу осіб, яких підозрюють у сприянні та організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Нелегальний бізнес організували дві мешканки столиці – засновниці туристичних фірм. З метою незаконного переправлення іноземців через державний кордон України вони за грошову винагороду фіктивно працевлаштовували останніх на підприємствах, які фактично не здійснювали жодної господарської діяльності.

До слова, столична влада планує найближчим часом перевірити квартири-мурашники, де зареєстровано аномальну кількість людей. Таким чином збільшується кількість нелегальних мігрантів, узаконюють іноземних кримінальних елементів та надають їм права постійного проживання в Україні. Наприклад, у Києві виявили квартиру по вулиці Максима Берлинського, площею близько 30 кв. м, в якій прописано більше тисячі осіб. Ще в одній квартирі по вулиці Кудряшова – 740 осіб.