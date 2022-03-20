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    Під час побудови укріплень у Києві відшукали акулячий зуб віком 50 мільйонів років

    Розмір зуба дозволяє припустити, що довжина хижої риби була щонайменше 3-3,5 метри - Під час побудови укріплень у Києві відшукали акулячий зуб віком 50 мільйонів років
    Розмір зуба дозволяє припустити, що довжина хижої риби була щонайменше 3-3,5 метри
    фото: Володимир Гриценко/Facebook

    Знахідку буде передано до музею, де вона стане частиною спеціальної експозиції

    У Києві на Оболоні відшукали зуб викопної акули, його вік – близько 50 мільйонів років, це період палеогену. Унікальна знахідка трапилася співробітнику Малої академії наук Євгенові Пащенку під час робіт із укріплення району.

    Як повідомив член-кореспондент Національної академії наук Володимир Гриценко, розмір зуба дозволяє припустити, що довжина хижої риби була щонайменше 3-3,5 метри.

    Знахідку буде передано до музею, де вона стане частиною спеціальної експозиції.

    Нагадаємо, у Києві від початку повномасштабного вторгнення російських військ загинули 228 людей, у тому числі чотири дитини. Про це повідомляє Київська міська військово-цивільна адміністрація.

    За цей час отримали поранення 912 осіб, у тому числі 16 дітей.

    Київська влада закликала містян не порушувати норми комендантської години, не виходити без крайньої потреби з дому і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

    Як відомо, 17 березня російські окупанти обстріляли Святошинський район Києва. В результаті ракетного обстрілу загинула одна людина, троє постраждали, зокрема дитина.

    18 березня російські окупанти знову обстріляли Святошинський район Києва.

    Також 18 березня вранці житловий квартал у Подільському районі Києва був обстріляний російськими окупантами. Одна людина загинула, 19 постраждали, із них четверо дітей. Пошкоджені шість житлових будинків, дитсадок та школа.

    Теги: росія окупанти війна школа Україна влада окупація вік час #stoprussia
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    Під час побудови укріплень у Києві відшукали акулячий зуб віком 50 мільйонів років