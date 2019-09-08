У Києві вночі невідомі спалили пункт прийому вторсировини (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рятувальники за годину ліквідували пожежу у пункті прийому вторинної сировини Фото: Інформатор

Вогонь повністю охопив гараж-пункт прийому вторинної сировини

У ніч на неділю, 8 вересня, на вулиці Академіка Туполєва, 18Д у Києві сталася пожежа: у дворі житлового будинку горів гараж-пункт прийому вторинної сировини.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 00:40. Про це повідомляє Інформатор.

Коли на місце прибули рятувальники, то вогонь повністю охопив споруду. Всередині гаража знаходився пункт прийому вторинної сировини. Площа загоряння склала близько 20 квадратних метрів.

Вже о 01:08 пожежу вдалося локалізувати, а о 01:41 повністю ліквідувати. Власники пункту прийому розповіли поліції, що це був підпал. Однак точну причину загоряння встановлюватимуть.

Ніхто не постраждав.

На місці працювали дві одиниці техніки та близько 10 чоловік особового складу. Також чергували медики та правоохоронці. Подробиці встановлюються.