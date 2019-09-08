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    У Києві вночі невідомі спалили пункт прийому вторсировини (фото, відео)

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    Рятувальники за годину ліквідували пожежу у пункті прийому вторинної сировини - У Києві вночі невідомі спалили пункт прийому вторсировини (фото, відео)
    Рятувальники за годину ліквідували пожежу у пункті прийому вторинної сировини
    Фото: Інформатор

    Вогонь повністю охопив гараж-пункт прийому вторинної сировини

    У ніч на неділю, 8 вересня, на вулиці Академіка Туполєва, 18Д у Києві сталася пожежа: у дворі житлового будинку горів гараж-пункт прийому вторинної сировини.

    Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 00:40. Про це повідомляє Інформатор.

    Коли на місце прибули рятувальники, то вогонь повністю охопив споруду. Всередині гаража знаходився пункт прийому вторинної сировини. Площа загоряння склала близько 20 квадратних метрів.

    Вже о 01:08 пожежу вдалося локалізувати, а о 01:41 повністю ліквідувати. Власники пункту прийому розповіли поліції, що це був підпал. Однак точну причину загоряння встановлюватимуть.

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    У Києві вночі невідомі спалили пункт прийому вторсировини (фото, відео)
    У Києві вночі невідомі спалили пункт прийому вторсировини (фото, відео)
    У Києві вночі невідомі спалили пункт прийому вторсировини (фото, відео)
    У Києві вночі невідомі спалили пункт прийому вторсировини (фото, відео)
    У Києві вночі невідомі спалили пункт прийому вторсировини (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Ніхто не постраждав.

    На місці працювали дві одиниці техніки та близько 10 чоловік особового складу. Також чергували медики та правоохоронці. Подробиці встановлюються.

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