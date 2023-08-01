Під час відбудови Київщини сотні мільйонів гривень отримали сумнівні компанії – Bihus

Мешканці, будинками яких займалася «Відбудова», поскаржилися журналістам на непрофесіоналізм будівельників

Під час відбудови після завданих росіянами руйнувань у Київській області сотні мільйонів гривень віддали фігурантами кримінальних проваджень, компанії, придбаній через Olx, і структурі, власники або директори яких привели журналістів до керівництва Київської облдержадміністрації та Офісу президента. Зокрема, до колишнього голови Київської ОДА, а тепер – заступника голови Офісу президента Олексія Кулеби. Про це пише Bihus.

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Зазначається, що відбудова обʼєктів інфраструктури та будинків у Київській області почалася влітку 2022. Замовлення на роботи робили і централізовано, через профдепартамент ОДА, і окремо, міськими та сільрадами.

Попри різних замовників весь цей процес, за даними журналістів, перетворився на суцільний хаос: більшість договорів було підписано з підрядниками напряму, без проведення тендерів, самі договори або не публікувалися в системі Prozorro взагалі, або ж публікувалися з великим запізненням, на схожі роботи на одних і тих самих об’єктах могло бути одразу декілька замовлень і т.д. Ключовою претензією є підхід до самого вибору підрядників, які займалися або ж нібито займалися відбудовою.

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Понад 200 млн грн на відбудову Бучі, зокрема дуже понищеної ворогом вул. Вокзальної, без тендеру віддали родині ФОП-а з Рівненської області. ФОП Сергій Цибульський, його син Дмитро та на той момент компанія його брата «Грілана» раніше не мала досвіду масштабних робіт, а свою появу в Бучі пояснив тим, що вони після деокупації привезли туди хліб, познайомилася з місцевими чиновниками, які нібито і запропонували працювати у відбудові. Журналісти зауважили, що Цибульський не зміг назвати точну кількість об’єктів, які бучанці довірили їм відновлювати, а відсутність частини договорів у системі Prozorro пояснив тим, що домовлялися з посадовцями усно.

Ще на 40 млн грн отримала замовлень у Бучі компанія з одруківкою у назві «Будівельна компанія «Відбудова».

Зазначається, що ймовірно, помилка пояснюється поспіхом, адже фірму реєстрували юристи, виставили її на продаж на порталі оголошень Olx і майже одразу після купівлі новими власниками вона отримала перші замовлення.

«Директор підприємства Борис Лісовський раніше працював у київському КП «Київблагоустрій», де тоді ж працював Тімур Ткаченко – колишній бізнес-партнер Олексія Кулеби, який нині є заступником очільника ОП, але у 2022-му був керівником Київської державної обладміністрації, яка курувала процес відбудови і сама долучалася до роздачі підрядів. Цікаво, що раніше Кулеба також і особисто був причетний до роботи «Київблагоустрою», очолюючи у 2019-му профільний департамент КМДА», – зазначили в розслідуванні.

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Паралельно з «Київблагоустроєм», Лісовський працював також і у приватних компаніях з орбіти колишнього очільника Дарницької райдержадміністрації Сергія Левади. Вже згаданий Ткаченко був свого часу його заступником.

Мешканці, будинками яких займалася «Відбудова», поскаржилися журналістам на непрофесіоналізм будівельників. Вони вважають, що це були не фахівці, а ті, кого вмовили працювати. Частина робіт, яку фірма мала виконати, не виконана досі.

«Через бенефіціарів зв’язки з оточенням Кулеби та його вже колишнього заступника в КОДА Дмитра Назаренка можна знайти і в ще одного підрядника – компанії «Нідком». Ця фірма раніше отримувала великі підряди на ремонти лікувальних закладів Києва, а ЗМІ пов’язували її з першим заступником Віталія Кличка в КМДА Миколою Поворозником. Втім, нині його слідів журналістам тут знайти не вдалося, зате власники компанії та їхні інші партнери приводять до оточення Кулеби-Назаренка», – додали в розслідуванні.

«Нідком» отримав великі замовлення на відбудову в області загалом приблизно на 250 млн грн.

Також близько 40 млн грн від ОДА отримала компанія «Ласт Буд Кепітал». Вона, разом з кількома іншими фірмами, створеними пов’язаними між собою людьми, фігурують в низці кримінальних проваджень, що стосуються фіктивності, ухилення від сплати податків і підробки документів. Власник компанії Фрунз Мкртчян говорити з журналістами про відбудову відмовився і попросив «не дзвонити за цим номером».

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Замовлення на ще 240 млн грн віддали ТОВ «Укрбуд-проект-реконструкція», яка має займатися відновленням Бородянського центру соціально-психологічної реабілітації. Щодо неї уже ведуть слідство сумські правоохоронці за проєкти в їхній області.

В судових матеріалах йдеться про те, що місцевий чиновник, який і привів цю компанію на підряди, раніше працював на родину власників, а сама ж фірма нібито не мала ресурсів на роботи з відновлення. Належить «Укрбуд-проект-реконструкція» Давіду Кізіменку – сину Олега Кізіменка – чиновника-сепаратиста, який після окупації Криму залишився там на посаді заступника мера Севастополя.

Також ведеться слідство щодо ТОВ «Атмосфера Інжиніринг Сістемз» із орбіти відомого київського забудовника Андрія Вавриша. Фірма отримала замовлення на ремонт пошкодженої покрівлі у розбитій росіянами багатоповерхівці у Бородянці. Але, за словами місцевих, робітники, розібравши дах восени, лишили його такому стані до січня. За цей час будинок сильно залило, в квартирах утворилася пліснява і почалися руйнування. При цьому компанії планували віддати ще понад 80 млн на капітальні ремонти: 30 млн для відновлення того будинку на Центральній, в якому ремонтувала покрівлю, а ще за 50 млн – пошкоджену багатоповерхівку неподалік. Однак після зацікавленості журналістів цими угодами чиновники різко передумали і несподівано розірвали з компанією домовленості.

Керівники частини міських та селищних рад від розмов з журналістами про відбудову відмовилися взагалі. У Бучі посадовці пояснили хаос із замовленнями і документацією війною та поспіхом. Олексій Кулеба заявив, що кримінальними шлейфами підрядників повинні займатися правоохоронці, що КОДА не було відомо про участь компаній, які фігурували в провадженнях, що підрядників намагалися обирати серед місцевих бізнесменів, а також що він особисто ні з ким ніяких перемовин і домовленостей не мав. Дмитро Назаренко, декілька разів відкладаючи розмову, в результаті надіслав стандартну письмову відписку.

Нагадаємо, раніше Євросоюз підтримав схему використання заморожених російських активів на відбудову України.