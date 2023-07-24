Росія відмовляється відбудовувати зруйноване дороге житло на Білгородщині

Місцева адміністрація «потішила» власників знищеного майна новими правилами

Влада Білгородської області не відновлюватиме майно «багатих» мешканців. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Губернатор Блігородщини В’ячеслав Гладков пожалівся на складнощі із фінансами.

«При всій повазі до людей, які постраждали, ми не можемо відновити басейни, акваріуми, машини по 10-15 млн. рублів. Справедливість має бути. Підвищені зобов'язання беремо передусім перед тими, хто має середні та низькі доходи», – заявив Гладков.

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Нагадаємо, що 22 травня бійці «Російського добровольчого корпусу» й легіону «Свобода Росії» заявили про початок операції у прикордонних районах Білгородської області. Місцева влада пізніше оголосила режим контртерористичної операції, однак вже на наступний день скасувала його, попри те, що солдати не вийшли з території регіону.

Влада Росії вперше визнала втрати через операції партизанів на Білгородщині. У ході бойових дій у Білгородській області на початку червня загинули щонайменше 14 російських загарбників із сусідньої Псковської області. Ще 10 солдатів потрапили у полон. Із них трьох уже повернули.