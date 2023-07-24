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Росія відмовляється відбудовувати зруйноване дороге житло на Білгородщині

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росія відмовляється відбудовувати зруйноване дороге житло на Білгородщині
Росія не може відбудувати будинки власних громадян
фото з відкритих джерел

Місцева адміністрація «потішила» власників знищеного майна новими правилами

Влада Білгородської області не відновлюватиме майно «багатих» мешканців. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Губернатор Блігородщини В’ячеслав Гладков пожалівся на складнощі із фінансами.

«При всій повазі до людей, які постраждали, ми не можемо відновити басейни, акваріуми, машини по 10-15 млн. рублів. Справедливість має бути. Підвищені зобов'язання беремо передусім перед тими, хто має середні та низькі доходи», – заявив Гладков.

Нагадаємо, що 22 травня бійці «Російського добровольчого корпусу» й легіону «Свобода Росії» заявили про початок операції у прикордонних районах Білгородської області. Місцева влада пізніше оголосила режим контртерористичної операції, однак вже на наступний день скасувала його, попри те, що солдати не вийшли з території регіону.

Влада Росії вперше визнала втрати через операції партизанів на Білгородщині. У ході бойових дій у Білгородській області на початку червня загинули щонайменше 14 російських загарбників із сусідньої Псковської області. Ще 10 солдатів потрапили у полон. Із них трьох уже повернули.

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Теги: Білгород росія

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