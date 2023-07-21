Головна Країна Політика
search button user button menu button

Фірма, яка вигадала співробітників та підробила документи, отримала мільйони на відбудову

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Фірма, яка вигадала співробітників та підробила документи, отримала мільйони на відбудову
З літа 2022 року маріупольська компанія, якою керує Богдан Ковак, почала отримувати мільйонні замовлення на відбудову від держави
скріншот з відео

Керівник фірми «Архстройтехнадзор» у соцмережах виставляв фотографії із заступником Єрмака Ростиславом Шурмою

Мільйонні підряди на відбудову зруйнованих росіянами будівель в Київській області і на реконструкцію гуртожитку для родин з Маріуполя у Дніпрі отримали компанії, які вигадували собі співробітників, підробляли документи і завищували ціни. Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Фірма «Архстройтехнадзор» була створена в Маріуполі і займалася локальними підрядами, які в основному стосувалися облаштування зупиночних павільйонів. Останнє замовлення у нині окупованому місті компанія отримала у грудні 2021 року. У лютому 2022 року директором «Архстройтехнадзору» став Богдан Ковпак з Маріуполя. 

Фірма, яка вигадала співробітників та підробила документи, отримала мільйони на відбудову фото 1

Раніше він працював інженером на заводі «Азовсталь» і в своїх соцмережах виставляв спільне фото з Ростиславом Шурмою – на той момент керівником «Запоріжсталі» (обидва підприємства – зі структури «Метінвест» Ріната Ахметова), який нині працює заступником керівника Офісу президента і опікується питаннями відбудови. 

Десятки мільйонів на відбудову віддали фірмам людини з фотографії з замом Єрмака. Фірми вигадали співробітників і підробили документи
Десятки мільйонів на відбудову віддали фірмам людини з фотографії з замом Єрмака. Фірми вигадали співробітників і підробили документи

Уже з літа 2022 року маріупольська компанія почала отримувати великі підряди від Київської обласної держадміністрації на ремонти і відновлення пошкоджених росіянами будинків і навчальних закладів – без тендерів, напряму. За липень-серпень «Архстройтехнадзор» отримав замовлень на понад 15 млн грн, при чому на більше 13 млн грн – в один день, 2 серпня. Фірма взялася за відновлення будинків і навчальних закладів не десь в одному конкретному місці, а одразу і в Вишгородському, і у Фастівському, і у Бучанському, і у Броварському районах. До кінця 2022 року сума замовлень на роботи з відновлення від КОДА досягла більше 30 млн грн, географія розширилася і на дуже постраждалий від окупації Ірпінь. На профільному порталі «Прозорро», де мали б публікувати всі документи, що стосуються кожного підряду, не по всім підрядам «Архстройтехнадзору» опубліковані навіть договори. Оприлюднені ж файли зіпсовані сканером і містять лише загальну калькуляцію, з якої важко зрозуміти які роботи фірма мала взагалі виконати і що конкретно придбати для виконання цих робіт.

Не по всім підрядам «Архстройтехнадзору» опубліковані договори
Не по всім підрядам «Архстройтехнадзору» опубліковані договори

У цей момент компанія отримала ще один, вже більший проект – на реконструкцію гуртожитку для родин з Маріуполя у Дніпрі, вартістю у приблизно 35 млн грн. Тут тендер формально провели, але «Архстройтехнадзор» нібито був єдиним учасником, а відтак саме він і отримав замовлення від маріупольських комунальників. До загального переліку тендерних документів фірма прикріпила і файл зі списком своїх співробітників та підтвердженням того, що всі вони пройшли спеціальне навчання, є кваліфікованими і можуть виконувати такий тип робіт. Левова частка людей в цьому списку – вигадані персонажі. Комусь тут дописали зайву цифру в ІПН, частини людей з вказаними ПІБ взагалі ніколи не існувало, в когось ІПН відповідав людям віком у 95 років. Попри це, ці особи нібито отримали посвідчення після проходження спеціального навчання, а компанія – своє замовлення.

Фірма, яка вигадала співробітників та підробила документи, отримала мільйони на відбудову фото 2

У листопаді 2022 року, прямо посеред великого підрядного процесу, у «Архстройтехнадзору» змінився власник – ним став чоловік, останньою відомою адресою реєстрації якого виявилася Бучанська виправна колонія. За даними журналістів, він раніше мав численні проблеми з законом та наркотиками, а нині мешкає у звичайній панельці в Києві. Директором же продовжив бути Богдан Ковпак. Вже в самому кінці 2022 року «Архстройтехнадзор» несподівано спрямував більше 20 млн грн на нібито купівлю аж 35 кілометрів тканини для гідроізоляції. Купували у компанії, яка шиє пледи і яка раніше фігурувала в кримінальних провадженнях, пов’язаних з ухиленням від сплати податків. Фіктивні відображення придбання великої кількості товару – це якраз класичний спосіб для цієї схеми.

Навесні 2023 року Ковпак вийшов з фірми, а вона, в свою чергу, перестала отримувати замовлення. Право фіналізувати роботи в гуртожитку для маріупольців після «Архстройтехнадзору» маріупольські комунальники передали іншій фірмі – «Будівельні традиції». Виявилося, що підприємство раніше нічим не займалося, але незадовго до отримання підряду директоркою і власницею «Будівельних традиції» стала матір Богдана Ковпака. 

Директоркою і власницею «Будівельних традиції» стала матір Богдана Ковпака.
Директоркою і власницею «Будівельних традиції» стала матір Богдана Ковпака.

Окрім 9 млн грн на роботи в гуртожитку, фірма також несподівано отримала і кілька великих підрядів в Києві. Цікаво, що «Будівельні традиції» також «вигадали» частину своїх співробітників, найімовірніше підробили довідку про досвід попередніх робіт, а також за дуже завищеними цінами продали для гуртожитку ряд товарів, які перед цим ймовірно закупив «Архстройтехнадзор». Ще цікаво, що одним зі справжніх співробітників «Будівельних традицій» значиться людина з таким же ім’ям, як і в колишнього працівника того самого маріупольського комунального підприємства, яке ці підряди «Архстройтехнадзору» і «Будівельним традиціям» і віддало.

Іронічно також, що гуртожиток для маріупольців в Дніпрі реконструювали в якості пілотного і дуже знакового проекту, який підтримали одразу декілька великих міжнародних організацій. Представники від них також були присутні і на урочистому відкритті, а згодом пообіцяли допомогти маріупольській владі масштабувати проект ще на кілька гуртожитків. Як міжнародні партнери працюватимуть в одній системі координат з підробними документами і вигаданими співробітниками поки що не дуже зрозуміло.

У  маріупольській мерії визнали, що «Архстройтехнадзор» знають і давно з ним співпрацюють. Втім, спростували що якось впливали на отримання фірмою підрядів, нібито не знали, що обидві компанії – споріднені, заявили, що не повинні були перевіряти справжність довідок і список кваліфікованих робітників. Ростислав Шурма заявив, що не впливав і не збирається впливати на отримання будь-якими компаніями якихось підрядів. 

Богдан Ковпак в розмові з журналістами заявив, що до будівництва і ремонтів нині взагалі не є причетним, порадив писати письмові запити компаніям і пригрозив правоохоронними органами.

Нагадаємо, раніше Bihus.Info виявили, що гроші за роботи по відновленню Гостомеля виконують фейкові ФОПи і компанії. Так, наприклад, за документами роботами займається пенсіонерка з Миколаєва, яка свою причетність спростовує, біглий священник з Рівненщини і мешканець тимчасово окупованого Донецька. У Гостомельській селищній військовій адміністрації пояснили свої дії наслідками повномасштабної війни та необхідністю проводити закупівлі швидко. В результаті, після розслідування президент Володимир Зеленський звільнив очільника Гостомельської адміністрації.

Нагадаємо, що Світовий банк стане одним із ключових партнерів у відновленні України. Він профінансує щонайменше три проєкти для відбудови нашої країни. 

Теги: шахрайство гроші

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ціна на картоплю торішнього врожаю варіюється в межах 9-12 грн/кг
В Україні злетіли ціни на популярний овоч
23 червня, 17:35
Юристи світової компанії радять бізнесмену розійтися по-доброму: добровільно відмовитися від торгової марки, в яке він вмонтував ім’я сина
Маленька війна великої корпорації Бізнес і право
5 липня, 12:25
Заморожені російські активи можуть використати на повоєнну відбудову України
Євросоюз підтримав схему використання заморожених російських активів на відбудову України
30 червня, 17:46
Найбільше зростання зарплат відбулось у містах на заході (до +23%) та в центрі країни (до +17%)
В яких містах українці отримують найвищі зарплати: статистика
3 липня, 11:43
Українці можуть окрім належних їм соцвиплат отримувати одночасно й інші види допомоги
Пенсія і соцвиплати одночасно: хто з українців може отримати допомогу від держави
2 липня, 12:41
Порядок виплат військовим ще має визначити Кабінет міністрів
Доплати військовим: Зеленський підписав закон
30 червня, 13:13
Україна отримала другий транш від МВФ: деталі
Україна отримала другий транш від МВФ: деталі
3 липня, 19:34
Міський голова Одеси Геннадій Труханов
Справа «Краян». Мер Одеси Труханов звільнився від електронного браслета
19 липня, 22:33
Слідство вказує, що голова облради Михайло Головко поклав отримані кошти в Volkswagen Atlas, який стояв у дворі
Де голова Тернопільської облради ховав хабар? Слідчі оприлюднили подробиці гучної справи
5 липня, 16:51

Політика

Фірма, яка вигадала співробітників та підробила документи, отримала мільйони на відбудову
Фірма, яка вигадала співробітників та підробила документи, отримала мільйони на відбудову
Чому звільнили посла Пристайка? Названа ймовірна причина
Чому звільнили посла Пристайка? Названа ймовірна причина
Зеленський звільнив Пристайка з посади посла
Зеленський звільнив Пристайка з посади посла
Новим міністром культури стане жінка? Нардеп Гончаренко поділився інсайдом
Новим міністром культури стане жінка? Нардеп Гончаренко поділився інсайдом
МЗС України викликало «на килим» посла Киргизстану через допомогу Путіну
МЗС України викликало «на килим» посла Киргизстану через допомогу Путіну
Контрнаступ: Залужний розповів Міллі про успіхи ЗСУ
Контрнаступ: Залужний розповів Міллі про успіхи ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Українські інженери створили дешеву крилату ракету, яка може знищити оборону РФ
38K
Росіяни пошкодили консульство Китаю в Одесі: офіційний Пекін відреагував
22K
В Україні була оголошена повітряна тривога
15K
Окупанти перетворили український пляж на величезну військову базу – Федоров
13K
Новим міністром культури стане жінка? Нардеп Гончаренко поділився інсайдом
6968
ЗСУ просуваються на двох напрямках: ISW повідомив деталі

Новини

Дезертири з Росії можуть претендувати на статус біженця у Франції – ЗМІ
Сьогодні, 06:44
ЗСУ під щільним вогнем відбивають атаки на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:31
У низці регіонів – дощі та грози: прогноз погоди на 21 липня
Сьогодні, 06:04
Білий дім повідомив, коли Україна отримає винищувачі F-16
Сьогодні, 04:16
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:25
В Україні оголошувалася повітряна тривога через зліт російського винищувача
Вчора, 23:31

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту