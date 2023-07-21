Фірма, яка вигадала співробітників та підробила документи, отримала мільйони на відбудову

Керівник фірми «Архстройтехнадзор» у соцмережах виставляв фотографії із заступником Єрмака Ростиславом Шурмою

Мільйонні підряди на відбудову зруйнованих росіянами будівель в Київській області і на реконструкцію гуртожитку для родин з Маріуполя у Дніпрі отримали компанії, які вигадували собі співробітників, підробляли документи і завищували ціни. Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

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Фірма «Архстройтехнадзор» була створена в Маріуполі і займалася локальними підрядами, які в основному стосувалися облаштування зупиночних павільйонів. Останнє замовлення у нині окупованому місті компанія отримала у грудні 2021 року. У лютому 2022 року директором «Архстройтехнадзору» став Богдан Ковпак з Маріуполя.

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Раніше він працював інженером на заводі «Азовсталь» і в своїх соцмережах виставляв спільне фото з Ростиславом Шурмою – на той момент керівником «Запоріжсталі» (обидва підприємства – зі структури «Метінвест» Ріната Ахметова), який нині працює заступником керівника Офісу президента і опікується питаннями відбудови.

Десятки мільйонів на відбудову віддали фірмам людини з фотографії з замом Єрмака. Фірми вигадали співробітників і підробили документи

Уже з літа 2022 року маріупольська компанія почала отримувати великі підряди від Київської обласної держадміністрації на ремонти і відновлення пошкоджених росіянами будинків і навчальних закладів – без тендерів, напряму. За липень-серпень «Архстройтехнадзор» отримав замовлень на понад 15 млн грн, при чому на більше 13 млн грн – в один день, 2 серпня. Фірма взялася за відновлення будинків і навчальних закладів не десь в одному конкретному місці, а одразу і в Вишгородському, і у Фастівському, і у Бучанському, і у Броварському районах. До кінця 2022 року сума замовлень на роботи з відновлення від КОДА досягла більше 30 млн грн, географія розширилася і на дуже постраждалий від окупації Ірпінь. На профільному порталі «Прозорро», де мали б публікувати всі документи, що стосуються кожного підряду, не по всім підрядам «Архстройтехнадзору» опубліковані навіть договори. Оприлюднені ж файли зіпсовані сканером і містять лише загальну калькуляцію, з якої важко зрозуміти які роботи фірма мала взагалі виконати і що конкретно придбати для виконання цих робіт.

Не по всім підрядам «Архстройтехнадзору» опубліковані договори

У цей момент компанія отримала ще один, вже більший проект – на реконструкцію гуртожитку для родин з Маріуполя у Дніпрі, вартістю у приблизно 35 млн грн. Тут тендер формально провели, але «Архстройтехнадзор» нібито був єдиним учасником, а відтак саме він і отримав замовлення від маріупольських комунальників. До загального переліку тендерних документів фірма прикріпила і файл зі списком своїх співробітників та підтвердженням того, що всі вони пройшли спеціальне навчання, є кваліфікованими і можуть виконувати такий тип робіт. Левова частка людей в цьому списку – вигадані персонажі. Комусь тут дописали зайву цифру в ІПН, частини людей з вказаними ПІБ взагалі ніколи не існувало, в когось ІПН відповідав людям віком у 95 років. Попри це, ці особи нібито отримали посвідчення після проходження спеціального навчання, а компанія – своє замовлення.

У листопаді 2022 року, прямо посеред великого підрядного процесу, у «Архстройтехнадзору» змінився власник – ним став чоловік, останньою відомою адресою реєстрації якого виявилася Бучанська виправна колонія. За даними журналістів, він раніше мав численні проблеми з законом та наркотиками, а нині мешкає у звичайній панельці в Києві. Директором же продовжив бути Богдан Ковпак. Вже в самому кінці 2022 року «Архстройтехнадзор» несподівано спрямував більше 20 млн грн на нібито купівлю аж 35 кілометрів тканини для гідроізоляції. Купували у компанії, яка шиє пледи і яка раніше фігурувала в кримінальних провадженнях, пов’язаних з ухиленням від сплати податків. Фіктивні відображення придбання великої кількості товару – це якраз класичний спосіб для цієї схеми.

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Навесні 2023 року Ковпак вийшов з фірми, а вона, в свою чергу, перестала отримувати замовлення. Право фіналізувати роботи в гуртожитку для маріупольців після «Архстройтехнадзору» маріупольські комунальники передали іншій фірмі – «Будівельні традиції». Виявилося, що підприємство раніше нічим не займалося, але незадовго до отримання підряду директоркою і власницею «Будівельних традиції» стала матір Богдана Ковпака.

Директоркою і власницею «Будівельних традиції» стала матір Богдана Ковпака.

Окрім 9 млн грн на роботи в гуртожитку, фірма також несподівано отримала і кілька великих підрядів в Києві. Цікаво, що «Будівельні традиції» також «вигадали» частину своїх співробітників, найімовірніше підробили довідку про досвід попередніх робіт, а також за дуже завищеними цінами продали для гуртожитку ряд товарів, які перед цим ймовірно закупив «Архстройтехнадзор». Ще цікаво, що одним зі справжніх співробітників «Будівельних традицій» значиться людина з таким же ім’ям, як і в колишнього працівника того самого маріупольського комунального підприємства, яке ці підряди «Архстройтехнадзору» і «Будівельним традиціям» і віддало.

Іронічно також, що гуртожиток для маріупольців в Дніпрі реконструювали в якості пілотного і дуже знакового проекту, який підтримали одразу декілька великих міжнародних організацій. Представники від них також були присутні і на урочистому відкритті, а згодом пообіцяли допомогти маріупольській владі масштабувати проект ще на кілька гуртожитків. Як міжнародні партнери працюватимуть в одній системі координат з підробними документами і вигаданими співробітниками поки що не дуже зрозуміло.

У маріупольській мерії визнали, що «Архстройтехнадзор» знають і давно з ним співпрацюють. Втім, спростували що якось впливали на отримання фірмою підрядів, нібито не знали, що обидві компанії – споріднені, заявили, що не повинні були перевіряти справжність довідок і список кваліфікованих робітників. Ростислав Шурма заявив, що не впливав і не збирається впливати на отримання будь-якими компаніями якихось підрядів.

Богдан Ковпак в розмові з журналістами заявив, що до будівництва і ремонтів нині взагалі не є причетним, порадив писати письмові запити компаніям і пригрозив правоохоронними органами.

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Нагадаємо, раніше Bihus.Info виявили, що гроші за роботи по відновленню Гостомеля виконують фейкові ФОПи і компанії. Так, наприклад, за документами роботами займається пенсіонерка з Миколаєва, яка свою причетність спростовує, біглий священник з Рівненщини і мешканець тимчасово окупованого Донецька. У Гостомельській селищній військовій адміністрації пояснили свої дії наслідками повномасштабної війни та необхідністю проводити закупівлі швидко. В результаті, після розслідування президент Володимир Зеленський звільнив очільника Гостомельської адміністрації.

Нагадаємо, що Світовий банк стане одним із ключових партнерів у відновленні України. Він профінансує щонайменше три проєкти для відбудови нашої країни.