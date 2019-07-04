Під Києвом горів магазин (фото)



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Загорання виникло всередині магазину Фото: ДСНС

Пожежа виникла в магазині в с. Софіївська Борщагівка

Сьогодні, 4 липня, вранці сталася пожежа в магазині в с. Софіївська Борщагівка на вул. Соборній. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно–диспетчерської служби Києво-Святошинського району о 07:37.

До місця виклику було направлено рятувальників 62-ї та 34-ї Державних пожежно-рятувальних частин м. Вишневе, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю на місце виклику, розвідка встановила, що загорання виникло всередині магазину «Лесик».

Пожежу було локалізовано о 07:52 та повністю ліквідовано о 08:02.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.