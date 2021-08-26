Найдешевша Tesla провалила тест на безпеку пішоходів (відео)

Електричний седан Tesla Model 3 отримав всього три зірки за безпеку пішоходів

Найдоступніший електромобіль Tesla – седан Model 3 2021 року – показав невтішні результати на тестах безпеки KNCAP (Корейська програма оцінки нових автомобілів). Про це повідомляє сайт InsideEVs.

У краштестах електрокар отримав загальну оцінку 83,3, що відповідає балу Рівень 1, тобто п’ять зірок. Однак, результати в категоріях безпека пішоходів та запобігання аваріям виявилися далекими від ідеальних.

Системи активної безпеки електромобіля не завжди справлялися зі своїми обов’язками. Як результат, Model 3 декілька разів збила пішоходів та велосипедистів.

Тож, за безпеку пішоходів корейські експерти присудили електромобілю лише три зірки з п’яти можливих.