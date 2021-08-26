  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Найдешевша Tesla провалила тест на безпеку пішоходів (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Tesla Model 3 - найбільш доступний електромобіль компанії - Найдешевша Tesla провалила тест на безпеку пішоходів (відео)
    Tesla Model 3 - найбільш доступний електромобіль компанії
    Фото: Motor1

    Електричний седан Tesla Model 3 отримав всього три зірки за безпеку пішоходів

    Найдоступніший електромобіль Tesla – седан Model 3 2021 року – показав невтішні результати на тестах безпеки KNCAP (Корейська програма оцінки нових автомобілів). Про це повідомляє сайт InsideEVs.

    У краштестах електрокар отримав загальну оцінку 83,3, що відповідає балу Рівень 1, тобто п’ять зірок. Однак, результати в категоріях безпека пішоходів та запобігання аваріям виявилися далекими від ідеальних.

    Системи активної безпеки електромобіля не завжди справлялися зі своїми обов’язками. Як результат, Model 3 декілька разів збила пішоходів та велосипедистів.

    Тож, за безпеку пішоходів корейські експерти присудили електромобілю лише три зірки з п’яти можливих.

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

    Теги: ДТП Електромобілі Tesla
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Найдешевша Tesla провалила тест на безпеку пішоходів (відео)