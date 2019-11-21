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    Під Києвом не розминулися УАЗ комунальників і легковик (фото)

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    <p>Рятувальники ліквідовували наслідки ДТП</p> - Під Києвом не розминулися УАЗ комунальників і легковик (фото)

    Рятувальники ліквідовували наслідки ДТП

    Фото: ДСНС

    В результаті аварії одна особа отримала травми

    У середу, 20 листопада, ввечері сталася ДТП на вул. Грушевського у місті Бровари, що під Києвом. Інформація про аварію надійшла до оперативно-диспетчерської служби Броварського району.

    На місце події було направлено рятувальників 56-ї ДПРЧ м. Бровари, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Аварія сталася за участю двох автомобілів Kia Cerato та УАЗ комунального підприємства «Броваритепловодоенергія».

    Внаслідок ДТП стався вилив топлива з автомобіля УАЗ.

    В результаті аварії одна особа отримала травми і була направлена до Броварської центральної районної лікарні.

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    Під Києвом не розминулися УАЗ комунальників і легковик (фото)
    Під Києвом не розминулися УАЗ комунальників і легковик (фото)

    Як повідомлялося, у ніч на четвер, 21 листопада, на проспекті Перемоги біля станції метро «Шулявська» сталася серйозна ДТП з постраждалими. Зіткнулися Honda Civic і Ford Transit.

    ДТП ДСНС Київщина автомобіль рятувальники
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