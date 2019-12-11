Під Києвом невідомі пограбували будинок президента асоціації спортивної травматології



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Олександр Коструб, доктор медичних наук, професор, керівник клініки спортивної та балетної травми, президент Української Асоціації спортивної травматології, хірургії колінного суглоба та артроскопії

Злочинці викрали із сейфа гроші та коштовності

У Козині Обухівського району Київської області невідомі пограбували будинок керівника відділу спортивної та балетної травми Інституту травматології та ортопедії НАМН України, президента Української асоціації спортивної травматології, хірургії колінного суглоба та артроскопії.

Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

П’ятеро невстановлених чоловіків у масках перелізли через паркан на територію приватного домоволодіння, де напали на охоронця та зв’язали його.

Після цього зловмисники проникли до житлового будинку, де в той момент перебувала домогосподарка та семирічна донька господар). Зловмисники закрили їх у вбиральні.

Грабіжники знайшли сейф та відкрили його. За попередніми даними, їм вдалося заволодіти коштами на суму понад 200 тисяч доларів та коштовностями, вартість яких встановлюється. З награбованим зловмисники з місця події зникли.

Розпочато досудове розслідування (ст. 186 КК України - грабіж).

Як повідомлялося, 3 грудня вдень на вулиці Ломоносова у Голосіївському районі Києва стався розбійний напад на чоловіка. Невідомі пограбували чоловіка біля банку. Вони вирвали у нього сумку, в якій знаходилися ключі від автомобіля і гроші в сумі 70 тисяч гривень.