Під Києвом невідомий спалив три автобуси (фото)



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Автобуси згоріли вщент Фото: Нацполіція

Невідома особа шляхом вільного доступу проникла на територію сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, де підпалила автотранспорт

У ніч на четвер, 27 червня, у селі Бишів Макарівського району сталося загорання автобусів. Пожежа виникла близь першої години ночі.

На місці події працювали рятувальники, працівники Макарівського відділення поліції. В результаті пожежі вогнем знищено три автобуси. З людей ніхто не постраждав. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Встановлено, що невідома особа шляхом вільного доступу проникла на територію сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, де підпалила автотранспорт.

Транспортні засоби були неприбуткові, комерційної складової у їх поїздках не було. Так, два автобуси «Богдан» знаходяться в оренді благодійного фонду і здійснювали безкоштовне перевезення пільгових категорій населення на території Макарівщини та столиці упродовж останніх 6 років.

Ще один знищений автобус Ivan курсував маршрутом Макарів-Чорногородка, конкурентів на даному маршруті немає, маршрут неприбутковий, ніяких конфліктів з приводу даного маршруту ніколи не виникало.

Правоохоронці неодноразово звертались до місцевих органів влади щодо встановлення відеокамер спостереження «Безпечне місто», однак безрезультатно.

За фактом умисного знищення майна відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Працівники поліції проводять усі необхідні оперативні заходи щодо встановлення та затримання винної особи. Триває слідство.