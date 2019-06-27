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    Після масштабної пожежі зафіксовано забруднення повітря в Києві

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    В районі Великої Окружної дороги горіли склади із секонд-хендом - Після масштабної пожежі зафіксовано забруднення повітря в Києві
    В районі Великої Окружної дороги горіли склади із секонд-хендом
    Фото: ДСНС

    Проводяться заміри повітря на наявність концентрацій небезпечних речови

    Після пожежі, яка сталася у середу, 26 червня, ввечері в районі Великої Окружної дороги у Києві у п’ятницю вранці у Святошинському районі зафіксовано перевищення норми забруднення повітря.

    Зокрема, Телеграм-бот, що визначає індекс якості повітря, зафіксував у Святошинському районі індекс 61. При індексі від 51 до 100 є ризик для людей з респіраторними захворюваннями.

    Раніше пресслужба Головного управління ДСНС у Києві повідомила, що через пожежу існує загроза потрапляння продуктів горіння у Святошинський район.

    В зоні виникнення пожежі працює відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту аварійно-рятувального загону спеціального призначення та рятувальники КМДА.

    Проводяться заміри повітря на наявність концентрацій небезпечних хімічних речовин: хлор, аміак, кисень, вуглекислий газ, діоксид сірки, сірководень, чадний газ, оксид азоту.

    В четвер увечері були проведені контрольні заміри на території Подільського, Святошинського та Солом'янського районів, забрудненість повітря не перевищувала гранично допустимі норми.

    Рятувальники дали поради щодо дій у випадках задимленості:

    • обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок;
    • тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. -При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;
    • ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;
    • проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;
    • збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі;
    • не гуляти під дощем, а якщо потрапили під дощ – за першої можливості прийняти душ;
    • у разі появи задишки, кашлю або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.

    Раніше «Главком» повідомляв, що в районі Великої Окружної дороги у Святошинському районі Києва ввечері у середу, 26 червня, сталася масштабна пожежа. Внаслідок пожежі димом затягнуло район Микільської Борщагівки.

    Згодом стало відомо, що загорілися склади із секонд-хендом.

    Пожежа на території складу з секонд-хендом у селі Петропавлівська Борщагівка сягнула площі 2 тис. 500 метрів квадратних.

    Пожежу було ліквідовано о 23:56. У її гасінні взяли участь 74 рятувальники та 17 одиниць техніки. 

    У КМДА попередили про загрозу потрапляння у Святошинський район столиці продуктів горіння.

    пожежа екологія Київ ДСНС рятувальники КМДА повітря
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