Після масштабної пожежі зафіксовано забруднення повітря в Києві



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В районі Великої Окружної дороги горіли склади із секонд-хендом Фото: ДСНС

Проводяться заміри повітря на наявність концентрацій небезпечних речови

Після пожежі, яка сталася у середу, 26 червня, ввечері в районі Великої Окружної дороги у Києві у п’ятницю вранці у Святошинському районі зафіксовано перевищення норми забруднення повітря.

Зокрема, Телеграм-бот, що визначає індекс якості повітря, зафіксував у Святошинському районі індекс 61. При індексі від 51 до 100 є ризик для людей з респіраторними захворюваннями.

Раніше пресслужба Головного управління ДСНС у Києві повідомила, що через пожежу існує загроза потрапляння продуктів горіння у Святошинський район.

В зоні виникнення пожежі працює відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту аварійно-рятувального загону спеціального призначення та рятувальники КМДА.

Проводяться заміри повітря на наявність концентрацій небезпечних хімічних речовин: хлор, аміак, кисень, вуглекислий газ, діоксид сірки, сірководень, чадний газ, оксид азоту.

В четвер увечері були проведені контрольні заміри на території Подільського, Святошинського та Солом'янського районів, забрудненість повітря не перевищувала гранично допустимі норми.

Рятувальники дали поради щодо дій у випадках задимленості:

обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок;

тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. -При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;

ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;

проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;

збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі;

не гуляти під дощем, а якщо потрапили під дощ – за першої можливості прийняти душ;

у разі появи задишки, кашлю або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.

Раніше «Главком» повідомляв, що в районі Великої Окружної дороги у Святошинському районі Києва ввечері у середу, 26 червня, сталася масштабна пожежа. Внаслідок пожежі димом затягнуло район Микільської Борщагівки.

Згодом стало відомо, що загорілися склади із секонд-хендом.

Пожежа на території складу з секонд-хендом у селі Петропавлівська Борщагівка сягнула площі 2 тис. 500 метрів квадратних.

Пожежу було ліквідовано о 23:56. У її гасінні взяли участь 74 рятувальники та 17 одиниць техніки.

У КМДА попередили про загрозу потрапляння у Святошинський район столиці продуктів горіння.