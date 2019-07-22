Під Києвом палав цех для сортування сміття (фото)



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Горіло сміття у металевому ангарі Фото: ДСНС

Пожежу на площі 200 кв. м ліквідували за півтори години

У понеділок, 22 липня, о 05:30 до оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району надійшло повідомлення про загорання у сортувальному цеху для сміття у с. Проліски.

До місця виклику було направлено чергові караули 23-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бориспіль, 45-го пожежного професійного поста с. Проліски, місцева пожежна охорона сіл Іванків, Гора та В. Олександрівка. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить сміття у металевому ангарі, де проводилось первинне сортування.

Пожежу було локалізовано о 06:39 та повністю ліквідовано о 07:03 на площі 200 кв. м.

Під час гасіння пожежі залучались 6 одиниць техніки та 18 чоловік особового складу.

Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, у неділю ввечері на дорозі Володарка - Ставище у Київській області горів автомобіль.