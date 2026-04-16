Виробничий майданчик ДТЕК зазнав ушкоджень після нічної атаки РФ на Київ

Після масованого комбінованого удару, який війська РФ завдали по Києву у ніч проти 16 квітня, був пошкоджений виробничий майданчик ДТЕК, один із співробітників травмувався. Про це компанія повідомляє у Telegram, інформає «Главком».

«Зокрема постраждав наш колега. Йому вже надали всю необхідну допомогу», – зазначається у повідомленні.

У ДТЕК розповіли, що руйнування зазнали кілька адміністративних будівель і виробничих цехів, пошкоджено 15 автомобілів. Ремонтні бригади усувають наслідки атаки.

Нагадаємо, російські війська вночі 16 квітня завдали ударів по Дніпру, Києву, Одесі та Харкову. Унаслідок атаки на Київ загинули люди. Ще понад 18 мешканців столиці отримали поранення.

До того ж внаслідок атаки на Одесу постраждали щонайменше п’ятеро людей. У Приморському районі вибуховою хвилею пошкоджено вікна в будівлях.

Також у Дніпрі загинули двоє людей, у постраждалих зафіксовані черепно-мозкові травми, осколкові поранення та акубаротравми, одна жінка перебуває у важкому стані. Удари припали по житлових кварталах. Пошкоджено п’ятиповерховий будинок, частково зруйновано приватний будинок.