«Мені було соромно перед сином»: військовий 58-ї бригади шокований брудом у центрі Києва (відео)

Військовий 58-ї ОМПБр розкритикував столицю за гори сміття
За словами військового, столиця зараз значно брудніша за міста, що перебувають під щоденними обстрілами

Киянин грузинського походження, начальник штабу батальйону безпілотних систем 58-ї ОМПБр ім. Гетьмана Івана Виговського Георгій Хвістані на псевдо Armani, розкритикував стан благоустрою в столиці. Військовий, який приїхав до Києва у короткострокове відрядження, був вражений контрастом між чистотою прифронтового Харкова та засміченим центром головного міста країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис захисника у соцмережах.

Георгій Хвістані, який родом із Херсона і має значний досвід служби в ЗСУ (з 2011 по 2018 рік та з початку повномасштабного вторгнення), оприлюднив відео, де порівняв якість прибирання вулиць. За його словами, столиця зараз значно брудніша за міста, що перебувають під щоденними обстрілами.

«Приїхав на один день у відрядження в Київ і, чесно, був шокований. Столиця під час війни виглядає бруднішою, ніж прифронтові міста. Центральний вокзал, Хрещатик – місцями просто завалені сміттям. І це не десь на околиці, а в самому серці країни», – написав Armani.

Військовий навів як приклад Харків, який, попри менше фінансування та постійні ризики, тримає порядок на високому рівні.

Георгій відвідав центр міста разом із сином. У коментарях під дописом він зізнався, що безлад на вулицях викликав у нього почуття сорому перед дитиною.

«Я йшов із сином, і мені перед ним навіть незручно було», – поділився емоціями військовий.

Захисник поставив відкрите питання: чи є такий стан вулиць провалом місцевої влади, результатом перевантаженості комунальних служб, чи проблемою самих людей, яким стало байдуже на власне місто?

До повномасштабної війни Георгій Хвістані займався підприємницькою діяльністю, але у лютому 2022 року знову взяв до рук зброю. Зараз він закликає українців не забувати про культуру та чистоту в тилу, адже контраст між містами України стає дедалі помітнішим.

Нагадаємо, до 15 травня в столиці триватиме щорічний весняний двомісячник із благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста.

Читайте також:

Читайте також

Росія атакувала Харків безпілотниками: є постраждалі (оновлено)
Росія атакувала Харків безпілотниками: є постраждалі (оновлено)
9 березня, 22:51
Перехід під Майданом Незалежності
Рух підземним переходом на Майдані Незалежності частково обмежено до 31 березня
10 березня, 08:24
Патріарх Філарет заповідав поховати себе саме у Володимирському соборі, де він служив понад пів століття
У Києві проходить прощання з Патріархом Філаретом: трансляція
22 березня, 08:33
Учасники отримають підтвердження реєстрації повідомленням на електронну пошту напередодні екскурсії.
Безплатні екскурсії Києвом: куди піти на прогулянку цими вихідними (розклад)
25 березня, 13:40
Риби у столичному Будинку природи
Через аварію столичний Будинок природи тимчасово працює лише онлайн
26 березня, 13:32
Суд обрав затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
У Києві викрито пару, яка підозрюється у збуті дитячої порнографії з донькою
27 березня, 14:49
Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна
Смерть 17-річного хлопця від наркотиків: поліція Києва скерувала справу до суду
31 березня, 11:43
Власниця лабрадора пояснила копам, що її пес не слухався і з метою «виховання» вона декілька разів вдарила його повідцем
Поліція покарала жінку, яка «виховувала» повідцем собаку на Оболоні
31 березня, 12:09
Наталія наголошує, що утримання такої тварини вимагає значних ресурсів і терпіння
Харків’янка прославилася завдяки домашній мавпочці
5 квiтня, 19:15

Проїзд в київському метро подорожчає. Що відомо
Як киянам безкоштовно перевіритися на рак: перелік доступних обстежень та умови
Вертинський у ролі Гарпагона: Молодий театр покаже прем’єру комедії «Скупий»
Кличко анонсував підвищення вартості проїзду в громадському транспорті
Негода в Києві. Укргідрометцентр попередив про небезпеку
Місячна місія: астронавти повертаються додому
Сьогодні, 09:10
Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
Вчора, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Вчора, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Вчора, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
5 квiтня, 21:25

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
