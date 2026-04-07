«Мені було соромно перед сином»: військовий 58-ї бригади шокований брудом у центрі Києва (відео)

За словами військового, столиця зараз значно брудніша за міста, що перебувають під щоденними обстрілами

Киянин грузинського походження, начальник штабу батальйону безпілотних систем 58-ї ОМПБр ім. Гетьмана Івана Виговського Георгій Хвістані на псевдо Armani, розкритикував стан благоустрою в столиці. Військовий, який приїхав до Києва у короткострокове відрядження, був вражений контрастом між чистотою прифронтового Харкова та засміченим центром головного міста країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис захисника у соцмережах.

Георгій Хвістані, який родом із Херсона і має значний досвід служби в ЗСУ (з 2011 по 2018 рік та з початку повномасштабного вторгнення), оприлюднив відео, де порівняв якість прибирання вулиць. За його словами, столиця зараз значно брудніша за міста, що перебувають під щоденними обстрілами.

«Приїхав на один день у відрядження в Київ і, чесно, був шокований. Столиця під час війни виглядає бруднішою, ніж прифронтові міста. Центральний вокзал, Хрещатик – місцями просто завалені сміттям. І це не десь на околиці, а в самому серці країни», – написав Armani.

Військовий навів як приклад Харків, який, попри менше фінансування та постійні ризики, тримає порядок на високому рівні.

April 7, 2026

Георгій відвідав центр міста разом із сином. У коментарях під дописом він зізнався, що безлад на вулицях викликав у нього почуття сорому перед дитиною.

«Я йшов із сином, і мені перед ним навіть незручно було», – поділився емоціями військовий.

Захисник поставив відкрите питання: чи є такий стан вулиць провалом місцевої влади, результатом перевантаженості комунальних служб, чи проблемою самих людей, яким стало байдуже на власне місто?

До повномасштабної війни Георгій Хвістані займався підприємницькою діяльністю, але у лютому 2022 року знову взяв до рук зброю. Зараз він закликає українців не забувати про культуру та чистоту в тилу, адже контраст між містами України стає дедалі помітнішим.

Нагадаємо, до 15 травня в столиці триватиме щорічний весняний двомісячник із благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста.