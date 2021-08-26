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    В Одесі підліток на скутері врізався у машину з полісменами

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    Школяр виїхав на перехрестя на заборонний сигнал світлофора і врізався в авто - В Одесі підліток на скутері врізався у машину з полісменами
    Школяр виїхав на перехрестя на заборонний сигнал світлофора і врізався в авто
    Фото: Думская

    Хлопець отримав численні травми

    У середу ввечері, 25 серпня, в Одесі 13-річний підліток на моторолері Honda Lead врізався в автомобіль Honda Civic, в якому знаходилися двоє співробітників поліції.

    Як повідомляє Думська, ДТП сталася на перетині вулиць Святослава Ріхтера і Туристської.

    За попередніми даними, школяр виїхав на перехрестя на заборонний сигнал світлофора, через що врізався у правий бік зустричного автомобіля з поліцейськими, який якраз здійснював поворот.

    Внаслідок події постраждалого підлітка було госпіталізовано до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, закритим переломом щелепи та численними забоями.

    У поліції обставини аварії поки не коментували.

    Напередодні під Києвом поліцейський на автівці збив чоловіка.

    До слова, вчора стало відомо, як уряд планує врегулювати рух електросамокатів.

    Нагадаємо, суд не вважає електросамокат транспортним засобом.

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    Теги: ДТП діти Одеса аварія поліція
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    В Одесі підліток на скутері врізався у машину з полісменами