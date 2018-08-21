Під посольством РФ у Києві пікет у 100-й день голодування Сенцова (фото)



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Акція під посольством РФ у Києві на підтримку Олега Сенцова

Учасники акції принесли до посольства колючий дріт

Сьогодні, 21 серпня, у сотий день голодування в російській колонії українського режисера Олега Сенцова, активісти пікетують посольство Росії в Києві з вимогою до Москви відпустити українця.

Організатори акції – Український ПЕН-центр і Центр громадянських свобод.

Учасники акції принесли до посольства колючий дріт.

Як повідомляє Радіо Свобода, акція «Солідарність з Олегом Сенцовим» стане частиною міжнародної ініціативи, започаткованої PEN International у Лондоні.

100 днів голодування Олега Сенцова. Акція біля посольства Росії. Передайте листи - вимагають активісти. Символ акції - колючий дріт pic.twitter.com/PqhJzlYXVB — Olya Komarova (@Komarisha) 21 августа 2018 г.

Нагадаємо, що 14 серпня Міжнародний ПЕН оголосив марафон написання листів на підтримку Олега Сенцова.

21 серпня всі листи будуть роздруковані й принесені до посольств Росії в різних країнах.

Свої листи підтримки Сенцову в рамках акції, зокрема, написали кінорежисери Кен Лоуч, Майк Лі, Том Стоппард, актор, письменник і телеведучий Стівен Фрай, письменники Світлана Алексієвич, Ієн Ренкін, Марґарет Етвуд та Ніл Ґейман.

«Символом міжнародної акції «Солідарність з Олегом Сенцовим» стане колючий дріт, тож закликаємо використовувати його на плакатах, футболках і приносити на саму акцію», - заявили організатори.

Окрім України та Великої Британії, акції «Солідарність з Олегом Сенцовим» одночасно відбудуться в Кенії, Швеції, Данії та Сполучених Штатах Америки. В Україні до Києва приєдналися Вінниця та Львів.

Раніше міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявичус закликав Росію негайно звільнити Сенцова, який понад три місяці голодує в російській колонії.

Нагадаємо, у Німеччині біля замку Мезерберг під Берліном, де зустрічалися лідери Росії і ФРН, відбулися пікети із закликами до Кремля звільнити Сенцова.

Сестра Сенцова Наталія Каплан заявила, що Олег не буде просити помилування у Путіна.