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Росія атакує Київ та область ракетами: в Ірпені зникло світло після вибухів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакує Київ та область ракетами: в Ірпені зникло світло після вибухів
Росія атакує ракетами
фото з відкритих джерел

У Києві пролунали вибухи

У ніч на 3 серпня російська окупаційна армія атакує Київ та область ракетами, повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченко.

Ткаченко повідомив, що російські терористи атакують Київ ракетами та попросив всіх залишатися в укриттях.

Крім того, відомо, що після вибуху та збиття ракети в Ірпені на вулиці Донцова Матвія зникло світло. Повідомляється, що причина – аварійні ремонтні роботи. Обіцяють повернути світло до 05:15 ранку 3 серпня.

Раніше ми писали, що російські терористи у ніч проти п’ятниці, 1 серпня, атакувала «шахедами» Балаклію Харківської області. У місті зафіксовано декілька влучань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Балаклійської МВА Віталія Карабанова.

«Удари припали по цивільному промисловому підприємству. На місці події виникла пожежа», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, опівночі 1 серпня збройні сили РФ ударили по Куп'янському району Харківської області, в результаті чого знищений дитячий психоневрологічний інтернат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Шевченківської сільської військової адміністрації Сергія Старікова.

Зазначимо, що армія РФ постійно атакує Харків та область. Зокрема, у ніч на 30 липня обласний центр був атакований безпілотниками. Тоді мер міста Ігор Терехов повідомляв про вибухи та розповідав про загоряння автомобіля. Також в результаті удару постраждала автомийка, скління багатоквартирних будинків, супермаркет.

Теги: Київ Ірпінь відключення світла ракетна атака

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