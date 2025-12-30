Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Троєщині за 6 тис. грн (фото)

Квартири розташована на вулиці Оноре де Бальзака, житловий масив Вигурівщина-Троєщина

Середня вартість оренди однокімнатної квартири у Києві у грудні 2025 року становить 16-17 тис. грн. Найдешевші «однушки» на околицях зазвичай стартують від 12 тис. грн. Попри прогнози, що у 2026 році ціни знову підуть вгору на 5–10%, у столиці все ще можна знайти більш дешеві пропозиції. Зокрема, на початку Троєщини здають квартиру площею 40 кв. м лише за 6 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Olx.

Квартира площею 40 кв. м розташована на 12-му поверсі 16-поверхового будинку серії Т4 за адресою вулиця Оноре де Бальзака, 8-В. Житло має роздільне планування та простору кухню площею 9 кв. м.

Інтер’єр однокімнатної квартири на Бальзака фото: Olx

Власники зазначають, що квартира перебуває у звичайному житловому стані, без сучасного ремонту, але придатна для вселення.

У кімнаті є корпусні меблі та телевізор фото: Olx

В оголошенні зазначається, що у квартирі є необхідні меблі та техніка для життя. Квартира має дві великі лоджії, що додає корисної площі.

Краєвид із лоджії на Бальзака: квартира розташована на 12-му поверсі фото: Olx

Перевагою цієї пропозиції є лояльність власників до орендарів із домашніми улюбленцями. В оголошенні вказано, що в квартиру готові пустити мешканців із котами, маленькими собаками до 10 кг або іншими тваринами.

Кухня облаштована холодильником та обідньою зоною для двох осіб фото: Olx

Кухня обладнана електроплитою, мікрохвильовою піччю та компактним меблевим гарнітуром фото: Olx

Попри бюджетну вартість, у квартирі встановлено пральну машину фото: Olx

Будинок розташований у дворі, що забезпечує захист від шуму доріг. Квартира розташована на початку Троєщини, поруч розвинена інфраструктура: магазини, аптеки та зони для відпочинку.

