Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Троєщині за 6 тис. грн (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Інтер’єр однокімнатної квартири на Бальзака
фото: Olx

Квартири розташована на вулиці Оноре де Бальзака, житловий масив Вигурівщина-Троєщина

Середня вартість оренди однокімнатної квартири у Києві у грудні 2025 року становить 16-17 тис. грн. Найдешевші «однушки» на околицях зазвичай стартують від 12 тис. грн. Попри прогнози, що у 2026 році ціни знову підуть вгору на 5–10%, у столиці все ще можна знайти більш дешеві пропозиції. Зокрема, на початку Троєщини здають квартиру площею 40 кв. м лише за 6 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Olx.

Квартира площею 40 кв. м розташована на 12-му поверсі 16-поверхового будинку серії Т4 за адресою вулиця Оноре де Бальзака, 8-В. Житло має роздільне планування та простору кухню площею 9 кв. м.

Інтер’єр однокімнатної квартири на Бальзака
фото: Olx

Власники зазначають, що квартира перебуває у звичайному житловому стані, без сучасного ремонту, але придатна для вселення.

У кімнаті є корпусні меблі та телевізор
фото: Olx

В оголошенні зазначається, що у квартирі є необхідні меблі та техніка для життя. Квартира має дві великі лоджії, що додає корисної площі.

Краєвид із лоджії на Бальзака: квартира розташована на 12-му поверсі
фото: Olx

Перевагою цієї пропозиції є лояльність власників до орендарів із домашніми улюбленцями. В оголошенні вказано, що в квартиру готові пустити мешканців із котами, маленькими собаками до 10 кг або іншими тваринами.

Кухня облаштована холодильником та обідньою зоною для двох осіб
фото: Olx
Кухня обладнана електроплитою, мікрохвильовою піччю та компактним меблевим гарнітуром
фото: Olx
Попри бюджетну вартість, у квартирі встановлено пральну машину
фото: Olx

Будинок розташований у дворі, що забезпечує захист від шуму доріг. Квартира розташована на початку Троєщини, поруч розвинена інфраструктура: магазини, аптеки та зони для відпочинку. 

Раніше «Главком» писав, про оренду однокімнатної квартири в одному з найдорожчих житлових комплексів Києва – Taryan Towers на вулиці Іоанна Павла ІІ, 12 (Печерський район). Місячна вартість оренди становить 151 650 грн, що становить приблизно $3,6 тис.

