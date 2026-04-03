Підпал вхідних дверей через ревнощі: на Оболоні взято під варту 41-річну киянку
Своїми діями жінка створила реальну загрозу для життя господаря, який перебував усередині квартири
У Києві взяли під варту 41-річну жінку, яка впродовж місяця двічі влаштовувала підпали у житлових будинках на Оболоні. Жертвами помсти стали її знайомі, з якими у фігурантки виникали конфлікти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
За даними слідства, перший інцидент стався у лютому. Жінка, керуючись почуттям ревнощів, підпалила вхідні двері квартири чоловіка, якого запідозрила у стосунках з іншою.
Вже за місяць ситуація повторилася, але з іншим потерпілим. Під час застілля між жінкою та її знайомим виникла сварка, після якої її виставили за двері. Обурена гостя вирішила помститися: вона підпалила оббивку дверей квартири, де мешкає чоловік з інвалідністю II групи. Через легкозаймисті матеріали вогонь миттєво охопив вхід, створивши реальну загрозу для життя господаря, який перебував усередині.
Наразі жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 КК України (умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу). На час досудового розслідування суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
За скоєне підозрюваній загрожує серйозне покарання – від трьох до десяти років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва правоохоронці затримали 54-річного місцевого мешканця, який підпалив автомобіль свого колишнього керівника. Мотивом злочину стала помста за звільнення з роботи.
