Підпал вхідних дверей через ревнощі: на Оболоні взято під варту 41-річну киянку

Киянка спалила двері двох квартир своїх знайомих на Оболоні

Своїми діями жінка створила реальну загрозу для життя господаря, який перебував усередині квартири

У Києві взяли під варту 41-річну жінку, яка впродовж місяця двічі влаштовувала підпали у житлових будинках на Оболоні. Жертвами помсти стали її знайомі, з якими у фігурантки виникали конфлікти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За даними слідства, перший інцидент стався у лютому. Жінка, керуючись почуттям ревнощів, підпалила вхідні двері квартири чоловіка, якого запідозрила у стосунках з іншою.

Наслідки одного з підпалів, вчинених киянкою фото: Київська міська прокуратура

Вже за місяць ситуація повторилася, але з іншим потерпілим. Під час застілля між жінкою та її знайомим виникла сварка, після якої її виставили за двері. Обурена гостя вирішила помститися: вона підпалила оббивку дверей квартири, де мешкає чоловік з інвалідністю II групи. Через легкозаймисті матеріали вогонь миттєво охопив вхід, створивши реальну загрозу для життя господаря, який перебував усередині.

На Оболоні затримано жінку, яка після конфліктів підпалювала двері своїх знайомих фото: Київська міська прокуратура

Наразі жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 КК України (умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу). На час досудового розслідування суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За скоєне підозрюваній загрожує серйозне покарання – від трьох до десяти років позбавлення волі.

