Головна Київ Новини
search button user button menu button

Підпал вхідних дверей через ревнощі: на Оболоні взято під варту 41-річну киянку

Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Киянка спалила двері двох квартир своїх знайомих на Оболоні
фото: Київська міська прокуратура

Своїми діями жінка створила реальну загрозу для життя господаря, який перебував усередині квартири

У Києві взяли під варту 41-річну жінку, яка впродовж місяця двічі влаштовувала підпали у житлових будинках на Оболоні. Жертвами помсти стали її знайомі, з якими у фігурантки виникали конфлікти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За даними слідства, перший інцидент стався у лютому. Жінка, керуючись почуттям ревнощів, підпалила вхідні двері квартири чоловіка, якого запідозрила у стосунках з іншою.

Наслідки одного з підпалів, вчинених киянкою
фото: Київська міська прокуратура

Вже за місяць ситуація повторилася, але з іншим потерпілим. Під час застілля між жінкою та її знайомим виникла сварка, після якої її виставили за двері. Обурена гостя вирішила помститися: вона підпалила оббивку дверей квартири, де мешкає чоловік з інвалідністю II групи. Через легкозаймисті матеріали вогонь миттєво охопив вхід, створивши реальну загрозу для життя господаря, який перебував усередині.

На Оболоні затримано жінку, яка після конфліктів підпалювала двері своїх знайомих
фото: Київська міська прокуратура

Наразі жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 КК України (умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу). На час досудового розслідування суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За скоєне підозрюваній загрожує серйозне покарання – від трьох до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва правоохоронці затримали 54-річного місцевого мешканця, який підпалив автомобіль свого колишнього керівника. Мотивом злочину стала помста за звільнення з роботи. 

Теги: пожежа Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обладнання у відділенні інтервенційної радіології «Київської міської клінічної лікарні № 7»
Безплатне стентування судин серця у Києві: як отримати послугу
4 березня, 12:21
Рідкісний військовий шолом 1915 року, який виявили київські митники у поштовому відправленні до США
Київські митники завадили вивезенню до США рідкісного німецького шолома 1915 року
17 березня, 14:09
Брендований вагон метрополітену
У київському метро з’явився патріотичний потяг на честь Нацгвардії (фото)
17 березня, 18:13
На 98-му році життя після важкої хвороби відійшов у вічність Святійший патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет
Прощання з Патріархом. Фоторепортаж із заупокійної літії у Михайлівському соборі
21 березня, 09:18
Трамвай зійшов з рейок у центрі Києва вранці 23 березня
У Києві швидкісний трамвай зійшов з рейок: рух на Жилянській відновлено
23 березня, 10:15
Причина виникнення займання встановлюється відповідними службами
Під Києвом вночі палав пасажирський автобус «Богдан»: ДСНС повідомила про наслідки
30 березня, 11:18
Попри наявність за декілька десятків метрів спеціально облаштованих альтанок для приготування шашликів, громадяни розпалювали багаття безпосередньо поміж дерев
Пожежа біля зони відпочинку «Мир»: у Святошинському районі вигоріло пів гектара сухостою
30 березня, 17:15
Росія атакувала Хмельницький безпілотниками
Росія атакувала Хмельницький безпілотниками
1 квiтня, 03:27
Підозрюваний працював на будівництві та шукав додатковий заробіток у соцмережах
На Київщині викрито чоловіка, який допоміг окупантам активувати три термінали Starlink
1 квiтня, 15:01

Новини

Київський метрополітен пішов до суду захищати свою репутацію і спровокував конфуз
У Києві пролунав сильний вибух, вогнем охопило авто
Інженер із Києва створив у багатоповерхівці інноваційну ферму без ґрунту
Куди сходити у Києві 6-12 квітня: дайджест культурних подій
Університет Шевченка отримав квартири в ЖК «Еврика»: будівництво відновлено
Масштабна ДТП у Києві: серед учасників – екіпаж поліції (фото)
Новини

Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua