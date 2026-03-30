Під Києвом вночі палав пасажирський автобус «Богдан»: ДСНС повідомила про наслідки

Ірина Міллер
Ірина Міллер
фото: ДСНС Київщини

Вогонь гасили рятувальники з двох міст

Вогнеборці ліквідували загорання автобуса «Богдан» між селами Горбовичі та Музичі Дмитрівської територіальної громади.Про це сьогодні, 30 березня, повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.

Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку Бучанського району о 21:43.

До місця виклику направили рятувальників з 62-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Вишневе та 33-ї ДПРЧ міста Боярка. По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що горить автобус «Богдан».Пожежу було ліквідовано о 22:12.

Активна фаза гасіння тривала 29 хвилин
фото: ДСНС Київщини

За офіційною інформацією ДСНС Київщини, загиблих та постраждалих у результаті пожежі не виявлено. Причина виникнення займання встановлюється відповідними службами.

Нагадаємо, у місті Боярка на Київщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу на території станції технічного обслуговування, яка виникла через загоряння сухої трави. 

Під Києвом вночі палав пасажирський автобус «Богдан»: ДСНС повідомила про наслідки
