У Києві швидкісний трамвай зійшов з рейок: рух на Жилянській відновлено

Ірина Міллер
Ірина Міллер
У Києві швидкісний трамвай зійшов з рейок: рух на Жилянській відновлено
Трамвай зійшов з рейок у центрі Києва вранці 23 березня
Станом на 09:20 рух трамваїв вдалося відновити, проте вагони курсують із суттєвим відхиленням від графіка

Сьогодні вранці, 23 березня 2026 року, у столиці зафіксовано збій у роботі громадського транспорту. Неподалік торгового центру «Україна» (Галицька площа) швидкісний трамвай зійшов з рейок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

Аварія сталася на одній із найбільш завантажених ділянок маршруту. На опублікованих у мережі кадрах видно, що вагон частково опинився за межами колії, що повністю заблокувало рух інших трамваїв у цьому напрямку.

Рух швидкісних трамваїв у бік центральної частини міста та у зворотному напрямку було зупинено. Інформації про постраждалих немає.

У КП «Київпастранс» підтвердили затримку руху трамваїв №1, 3, 15 та 18 по вулиці Жилянській. Для перевезення пасажирів на цей час було організовано тимчасовий автобусний маршрут від вулиці Старовокзальної до станції Жуля Верна.

Станом на 09:20 рух трамваїв вдалося відновити, проте вагони курсують із суттєвим відхиленням від графіка.

Нагадаємо, на початку березня на вулиці Глибочицькій у Києві, де майже весь минулий рік тривав капітальний ремонт колій, вдруге за тиждень зійшов із рейок трамвай. Трамвай прямував у бік Подолу, коли на повороті його винесло з колії, залишивши на свіжому асфальті глибокі смуги. Ніхто з пасажирів не постраждав, а сам вагон залишився на колесах і не перекинувся.

9 січня вранці на площі Тараса Шевченка стався транспортний інцидент – один із трамваїв не втримався на коліях через складні погодні умови. Через сильний снігопад та ожеледицю вагон зійшов із рейок і розвернувся майже перпендикулярно до колій, але обійшлося без постраждалих.

