У Києві військовий в СЗЧ погрожував підірвати будинок і накласти на себе руки

Одягнувши військову форму, чоловік вийшов на балкон і пристав ніж до свого горла

У Шевченківському районі столиці правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підірвати багатоквартирний будинок та вчинити самогубство. Зловмисником виявився військовослужбовець, який самовільно залишив частину (СЗЧ). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

Інцидент стався на вулиці Турчина. На спецлінію 102 надійшов виклик від киянина, який заявив, що «його все дістало», тому він відкриває газ у квартирі та збирається підірвати багатоповерхівку. Ці погрози чоловік також викрикував через вікно до перехожих.

На місце події терміново прибули наряди поліції та підрозділи ДСНС. Під час переговорів з'ясувалося, що фігурант перебуває у СЗЧ. Одягнувши військову форму, він вийшов на балкон, приставив ніж до свого горла і заявив: у разі штурму квартири він заріжеться та підірве гранати.

Для врегулювання ситуації до помешкання чоловіка пішов начальник районного управління поліції Ігор Падюк. Після нетривалих перемовин очільнику райвідділу вдалося переконати киянина здатися.

Наразі зловмисника затримано. У його квартирі правоохоронці проводять обшуки з метою виявлення вибухівки, зброї чи інших небезпечних речовин. Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, до правоохоронців надійшло повідомлення від жінки про те, що вона мала намір підірвати гранатою адміністративну будівлю управління поліції. Встановлено, що повідомлення на спецлінію «102» надійшло від 52-річної місцевої мешканки, яка на момент дзвінка перебувала вдома. Під час спілкування з правоохоронцями жінка не надала будь-яких об’єктивних причин своїм діям.

