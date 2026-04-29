Рух Лісовим проспектом частково обмежено через ремонт (схема)

Ірина Міллер
Із 29 квітня до 1 травня, з 9:00 до 18:00, частково обмежуватимуть рух Лісовим проспектом у Деснянському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Працівники ШЕУ Деснянського району ремонтуватимуть проїжджу частину на ділянці від вулиці Кубанської України до вулиці Мілютенка.

У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, у Києві з 25 квітня до 30 листопада повністю перекриють рух для транспорту та пішоходів шляхопроводом біля метро «Чернігівська». У зв’язку з цим внесуть зміни в роботу громадського транспорту.

Також  до 4 травня у Шевченківському районі столиці частково обмежать рух транспорту вулицею Володимирською. 

Читайте також

Повітряна тривога у Києві тривала 25 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 25 хвилин
1 квiтня, 05:05
Весна – піковий період агресивності кліщів
Сезон кліщів почався: як безпечно видалити паразита та що робити після укусу
2 квiтня, 08:50
Політик розповів, як Бугров відмовився впускати його до одного з корпусів столичного вишу
Саакашвілі з грузинської тюрми долучився до виборчої кампанії в Університеті Шевченка
8 квiтня, 11:33
Ботсад у центрі столиці потерпає від сміття та омели (фоторепортаж)
Ботсад у центрі столиці потерпає від сміття та омели (фоторепортаж)
14 квiтня, 13:20
Теракт у Києві. Що відомо про стрільця із Голосіївського району
Теракт у Києві. Що відомо про стрільця із Голосіївського району
19 квiтня, 07:42
Правоохоронці на місці стрілянини у Голосіївському районі, внаслідок якої шестеро людей загинули і 14 дістали поранення
Очевидиця теракту у Києві розповіла про поведінку стрілка
19 квiтня, 15:31
«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності
Рух транспорту вулицею Тростянецькою частково обмежено до 27 квітня (схема)
20 квiтня, 15:07
Засідання Печерського райсуду Києва з обрання запобіжного заходу експатрульним, яких підозрюють у службовій недбалості під час теракту в Голосієві. 21 квітня 2026 року
Суд обирає запобіжний захід поліцейським, які втекли з місця теракту в Києві
21 квiтня, 16:18
За даними слідства, чоловік продавав зброю, яку знаходив у зоні проведення бойових дій
Продавав гвинтівки через інтернет: у Києві викрито торговця трофейною зброєю (фото)
27 квiтня, 13:32

Смертельна ДТП за участі трьох авто сталася на Дарницькому мосту у Києві (відео)
Смертельна ДТП за участі трьох авто сталася на Дарницькому мосту у Києві (відео)
Двоє шестикласників «заради жарту» анонсували напад на столичний ліцей
Двоє шестикласників «заради жарту» анонсували напад на столичний ліцей
На столичній Оболоні за рішенням суду демонтовано нелегальну стоянку (фото)
На столичній Оболоні за рішенням суду демонтовано нелегальну стоянку (фото)
Рух Лісовим проспектом частково обмежено через ремонт (схема)
Рух Лісовим проспектом частково обмежено через ремонт (схема)
Мовний скандал у столиці: вчитель втратив роботу після скарги учнів
Мовний скандал у столиці: вчитель втратив роботу після скарги учнів
Рух вулицею Володимирською частково обмежено до 4 травня (схема)
Рух вулицею Володимирською частково обмежено до 4 травня (схема)

ПСЖ і «Баварія» встановили новий рекорд півфіналів Ліги чемпіонів
Сьогодні, 10:04
Міжнародний день танцю: скільки заробляють хореографи в Україні
Сьогодні, 07:30
Кім Чен Ин похвалив військових за самогубство на війні проти України
Сьогодні, 00:59
Збірна Німеччини відклала оголошення складу на Чемпіонат світу 2026
Вчора, 19:55
Новачок Формули-1 підготував особливий образ до дебюту на батьківщині
Вчора, 18:58
Французький актор Жан Рено видав роман про викрадення українських дітей до РФ
Вчора, 18:55

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
