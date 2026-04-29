Рух Лісовим проспектом частково обмежено через ремонт (схема)

Працівники ШЕУ ремонтуватимуть проїжджу частину на ділянці від вулиці Кубанської України до вулиці Мілютенка

Із 29 квітня до 1 травня, з 9:00 до 18:00, частково обмежуватимуть рух Лісовим проспектом у Деснянському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Працівники ШЕУ Деснянського району ремонтуватимуть проїжджу частину на ділянці від вулиці Кубанської України до вулиці Мілютенка.

Із 29 квітня до 4 травня на Лісовому проспекті триватимуть дорожні роботи інфографіка: «Київавтодор»

У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, у Києві з 25 квітня до 30 листопада повністю перекриють рух для транспорту та пішоходів шляхопроводом біля метро «Чернігівська». У зв’язку з цим внесуть зміни в роботу громадського транспорту.

Також до 4 травня у Шевченківському районі столиці частково обмежать рух транспорту вулицею Володимирською.