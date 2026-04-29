Рух Лісовим проспектом частково обмежено через ремонт (схема)
У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть змінити
Із 29 квітня до 1 травня, з 9:00 до 18:00, частково обмежуватимуть рух Лісовим проспектом у Деснянському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».
Працівники ШЕУ Деснянського району ремонтуватимуть проїжджу частину на ділянці від вулиці Кубанської України до вулиці Мілютенка.
У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені.
У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.
Нагадаємо, у Києві з 25 квітня до 30 листопада повністю перекриють рух для транспорту та пішоходів шляхопроводом біля метро «Чернігівська». У зв’язку з цим внесуть зміни в роботу громадського транспорту.
Також до 4 травня у Шевченківському районі столиці частково обмежать рух транспорту вулицею Володимирською.
