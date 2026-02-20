Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Платформа X оскаржила в суді штраф ЄС на €120 млн

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Платформа X оскаржила в суді штраф ЄС на €120 млн
Єврокомісія оштрафувала Х на 120 мільйонів євро за порушення правил ЄС щодо онлайн-контенту
фото з відкритих джерел

Соцмережа X (у минулому Twitter), що належить американському мільярдеру Ілону Маску, оскаржує у суді штраф Єврокомісії на €120 млн за недотримання цифрового законодавства ЄС

Соцмережа X оскаржила у суді накладений у грудні штраф Єврокомісії у розмірі €120 млн за недотримання вимог, передбачених Актом про цифрові послуги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico

Повідомляється, що позов було подано до суду ЄС у Люксембурзі. Це перший масштабний виклик новим цифровим правилам Євросоюзу, які спрямовані на приборкання техгігантів. Сам штраф було накладено після тривалого розслідування, яке виявило три ключові проблеми на платформі.

Йдеться про оманливий дизайн «синьої галочки», відсутність прозорості рекламного репозиторію (сховища) та ненадання дослідникам доступу до публічних даних.

Власник соцмережі назвав дії Єврокомісії «цензурою» та «спробою нав'язати ідеологічний контроль». У позові юристи X стверджують, що вимоги Євросоюзу є «технічно нездійсненними» та «непропорційними».

Нагадаємо, компанія Маска отримала неприємний сюрприз на ринку Китая. Січень 2026 року став одним із найважчих місяців для компанії. Роздрібні продажі Tesla обвалилися на 45% у річному вимірі, склавши лише 18 485 одиниць. Це найнижчий показник американського автовиробника з листопада 2022 року.

Традиційна домінанта Tesla на китайському ринку дала тріщину. Model Y, яка роками очолювала рейтинги, у січні 2026 року опустилася на 20-те місце серед усіх легкових автомобілів у Китаї.

Читайте також:

Теги: суд гроші Ілон Маск

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Швеція додатково виділить Україні майже $9 млн на охорону здоров’я та соцполітику
Швеція збільшує допомогу для Україні: про яку суму йдеться
10 лютого, 12:50
Росіянина змусили повернути старе ім'я через те, що в Росії зміна імені з релігійних причин заборонена
У Казані суд змусив росіянина Ісуса Петровича Христоса змінити своє ім’я
12 лютого, 17:56
Маск заявив, що радий допомогти міністру оборони України
Starlink на російських БпЛА. Маск відреагував на заяву Федорова
30 сiчня, 20:21
З початку цього року президент «Норильського нікелю» Володимир Потанін заробив $3,46 млрд
Статки найбагатших росіян у січні зросли на $19,4 млрд
2 лютого, 12:05
Аліна розповіла, що отримала повідомлення вранці під час уроку і одразу звернулася до правоохоронців
У Запоріжжі школярка успішно викрила російського агента
8 лютого, 20:15
Зеленський нагадав, що до початку повномасштабної війни багато побудували доріг, однак для відродження села цього було недостатньо
Зеленський пообіцяв повернути людей в українські села
8 лютого, 17:59
США запустили секретний конкурс дронів, до якого долучилися компанії Маска
Пентагон залучив компанії Маска до створення системи управління дронами
16 лютого, 21:54
До Дня закоханих Петро Порошенко оригінальними валентинками привітав дружину
Тупик Порошенків. Крижопільський суд втретє відмовився ділити майно подружжя
18 лютого, 13:12
18 лютого було затримано футболіста Колесника, який побив працівника ТЦК
Суд обрав запобіжний захід для футболіста Колесника, який побив працівника ТЦК
Вчора, 09:15

Бізнес

Платформа X оскаржила в суді штраф ЄС на €120 млн
Платформа X оскаржила в суді штраф ЄС на €120 млн
Нацбанк вивів із ринку два банки: що відомо
Нацбанк вивів із ринку два банки: що відомо
Нацбанк визнав банк Богуслаєва неплатоспроможним
Нацбанк визнав банк Богуслаєва неплатоспроможним
Bolt працюватиме цілодобово у 28 містах
Bolt працюватиме цілодобово у 28 містах
Підвищення прайс-кепів стабілізувало ринок електроенергії в умовах дефіциту – звіт Energy Community
Підвищення прайс-кепів стабілізувало ринок електроенергії в умовах дефіциту – звіт Energy Community
Уряд запускає новий механізм фінансування залізничних пасажирських перевезень
Уряд запускає новий механізм фінансування залізничних пасажирських перевезень

Новини

Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Сьогодні, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Сьогодні, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Вчора, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua