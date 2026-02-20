Платформа X оскаржила в суді штраф ЄС на €120 млн

Єврокомісія оштрафувала Х на 120 мільйонів євро за порушення правил ЄС щодо онлайн-контенту

Соцмережа X (у минулому Twitter), що належить американському мільярдеру Ілону Маску, оскаржує у суді штраф Єврокомісії на €120 млн за недотримання цифрового законодавства ЄС

Соцмережа X оскаржила у суді накладений у грудні штраф Єврокомісії у розмірі €120 млн за недотримання вимог, передбачених Актом про цифрові послуги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

Повідомляється, що позов було подано до суду ЄС у Люксембурзі. Це перший масштабний виклик новим цифровим правилам Євросоюзу, які спрямовані на приборкання техгігантів. Сам штраф було накладено після тривалого розслідування, яке виявило три ключові проблеми на платформі.

Йдеться про оманливий дизайн «синьої галочки», відсутність прозорості рекламного репозиторію (сховища) та ненадання дослідникам доступу до публічних даних.

Власник соцмережі назвав дії Єврокомісії «цензурою» та «спробою нав'язати ідеологічний контроль». У позові юристи X стверджують, що вимоги Євросоюзу є «технічно нездійсненними» та «непропорційними».

