Пікнік на вічному вогні: у Білій Церкві мати з 2 дітьми смажили зефір у парку Слави

Кадрами зацікавились у поліції – там будуть з’ясовувати всі факти й дадуть правову оцінку інциденту

У Білій Церкві 25 березня мати з 2 дітьми на прогулянці смажили зефір на вічному вогні у парку Слави. Діти кидали у полум’я листя, гілочки й розважалися. Їхня мати все знімала на відео та сміялась. Про це повідомляє 24tv.ua.

У цей час їх теж знімали на відео й опублікували його у місцевому телеграм-каналі «Біла Церква – без табу». Це зробив неповнолітній хлопець, який не наважився підійти до цієї родини й зробити зауваження дорослій жінці.

Відео розлетілось мережею та обурило людей – адже цей вогонь не місце для пікніка. Він символізує пам'ять за загиблими у війні. Автор допису у телеграмі пише, що у місті достатня кількість дитячих майданчиків – можна знайти розваги для дітей.

Кадрами зацікавились й у поліції – там будуть з’ясовувати всі факти й дадуть правову оцінку інциденту.

Тим часом, у Чернівцях місцеві мешканці зняли на відео, як підліток заліз на дах багатоповерхівки та ходив по краю будинку. Про це повідомляється в групі міста «Активний бульвар» у мережі Facebook. На відео видно, як дитина років 15-ти спочатку сидить на даху, а потім встає й розгулює далі. Також на відеоролику чутно, що жіночий голос говорить: «Набирай 102», а у відповідь чоловік відповідає, що «поліція не встигне приїхати».