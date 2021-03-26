  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Пікнік на вічному вогні: у Білій Церкві мати з 2 дітьми смажили зефір у парку Слави

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Відео розлетілось мережею та обурило людей - Пікнік на вічному вогні: у Білій Церкві мати з 2 дітьми смажили зефір у парку Слави
    Відео розлетілось мережею та обурило людей
    фото: 24tv.ua

    Кадрами зацікавились у поліції – там будуть з’ясовувати всі факти й дадуть правову оцінку інциденту

    У Білій Церкві 25 березня мати з 2 дітьми на прогулянці смажили зефір на вічному вогні у парку Слави. Діти кидали у полум’я листя, гілочки й розважалися. Їхня мати все знімала на відео та сміялась. Про це повідомляє 24tv.ua.

    У цей час їх теж знімали на відео й опублікували його у місцевому телеграм-каналі «Біла Церква – без табу». Це зробив неповнолітній хлопець, який не наважився підійти до цієї родини й зробити зауваження дорослій жінці.

    Відео розлетілось мережею та обурило людей – адже цей вогонь не місце для пікніка. Він символізує пам'ять за загиблими у війні. Автор допису у телеграмі пише, що у місті достатня кількість дитячих майданчиків – можна знайти розваги для дітей.

    Кадрами зацікавились й у поліції – там будуть з’ясовувати всі факти й дадуть правову оцінку інциденту.

    Тим часом, у Чернівцях місцеві мешканці зняли на відео, як підліток заліз на дах багатоповерхівки та ходив по краю будинку. Про це повідомляється в групі міста «Активний бульвар» у мережі Facebook. На відео видно, як дитина років 15-ти спочатку сидить на даху, а потім встає й розгулює далі. Також на відеоролику чутно, що жіночий голос говорить: «Набирай 102», а у відповідь чоловік відповідає, що «поліція не встигне приїхати».

    Теги: діти Київщина Біла Церква
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies