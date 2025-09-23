Довічне за вбивство підлітка на фунікулері: реакція українців на вирок суду

Сьогодні Максиму Матерухіну мало б виповнитися 18 років

Учора, 22 вересня, Шевченківський районний суд оголосив вирок колишньому співробітнику Управління державної охорони Артему Косову, обвинуваченому у вбивстві підлітка Максима Матерухіна на станції столичного фунікулера. Суд призначив йому довічне позбавлення волі, українці активно обговорюють вирок суду. Про це повідомляє «Главком».

Обвинувальний вирок, який визначив покарання Артему Косову у вигляді довічного ув'язнення, прокоментував адвокат Василь Олійник. «Дуже сподіваюсь, що цю ганьбу виправить апеляційний, або касаційний суд, бо якщо це дійде до ЄСПЛ, і потім ще держава буде змушена виплатити компенсацію засудженому, то це буде ганьба і жорстокіший удар по рідних і близьких загиблого ніж би це зробити зараз, замість задовільнити фальшивою ейфорією і радістю від сьогоднішнього вироку», – написав адвокат у Facebook.

Олійник вважає, що трійка суддів не спромоглася «гордо і відповідально нести суддівську честь, та не вистояла перед тиском громадськості і авторитетом Генпрокурора, а натомість прийняла вирок не для правової демократичної держави, а наче для держави, в якій править охлократія».

Допис адвоката Василя Олійника скриншот

Під дописом адвоката Олійника розгорілася дискусія, до якої, зокрема, долучилися юристи та адвокати.

Адвокатка Альона Помазановська вважає кваліфікацію цього кейсу помилковою скриншот коментарів

Експерт Центру політико-правових реформ Євген Крапивін зауважив, що злочин жахливий, але має існувати єдність судової практики скриншот

Коментарі під дописом Олійника скриншот

Коментарі під дописом адвоката Олійника скриншот

Коментарі під дописом адвоката скриншот коментарів

Генпрокурор Руслан Кравченко учора назвав вирок «максимально приближений до справедливості». Він також додав, що сторона обвинувачення готова до того, що адвокати Косова можуть оскаржити вирок про довічне позбавлення волі в Апеляційному суді. «Будемо добиватися, щоб узгодили той вирок, який був на першій інстанції. Тобто апеляція може скасувати, або підтвердити, або відправити на першу інстанцію. Я вважаю, що у нас стійка, доведена позиція», – сказав генпрокурор.

У мережі українці активно обговорюють заяву Кравченка та справедливість винесеного вироку.

Українці реагують на вирок Артему Косову скриншот коментарів

Реакція українців на вирок Артему Косову скриншот коментарів

Реакція українців на вирок Артему Косову скриншот коментарів

Реакція українців на вирок Артему Косову скриншот коментарів

Реакція українців на вирок Артему Косову скриншот коментарів

Нагадаємо, 7 квітня 2024 року Максим Матерухін загинув на станції фунікулера. За словами очевидців, після виходу з вагона на верхній станції чоловік штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Юнак стік кров'ю за кілька хвилин ще до приїзду «швидкої». Загиблим виявився Максим Матерухін, який навчався в 10-А класі в столичній школі №36. Семеро підлітків, які були свідками трагічного інциденту, дали свідчення.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження, оскільки учасник конфлікту з підлітком служив водієм в Управлінні державної охорони. Згодом чоловіку повідомили підозру в умисному вбивстві. Також у ДБР спростували інформацію про те, що підозрюваний був їхнім колишнім працівником. Під час трагедії він не був при виконанні службових обов'язків та перебував у стані алкогольного сп'яніння.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування за фактом смерті 16-річного школяра на станції фунікулера в Києві, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту. 29 травня обвинувальний акт стосовно співробітника Управління державної охорони Артема Косова передали до суду. Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення. Підозрюваний своєї провини не визнавав.

Мати підлітка Ірина Матерухіна звернулася за допомогою до мера столиці Віталія Кличка. Жінка вимагає справедливого вироку для звинуваченого у вбивстві її сина – водія УДО Артема Косова, справа проти якого, на її думку, штучно затягується.

Розгляд справи про вбивство 16-річного Максима Матерухіна на столичному фунікулері, призначений на 27 червня, вкотре відклали. Засідання, що мало відбутися у Шевченківському суді Києва, було вчергове зірване через неявку захисників обвинуваченого Артема Косова. Нову дату засідання призначили на 14 серпня.

Напередодні, 20 серпня, під час засідання розглянули відео слідчо-оперативної групи з розповіддю друзів загиблого підлітка, які були з ним на фунікулері. Після перегляду Косов відповідав на питання прокурора.

15 вересня засідання розпочалося з повторного допиту двох свідків, аби сторони уточнили попередні події. Свідки підтвердили, що дії обвинуваченого Артема Косова були умисними. Це також підтвердили висновки комплексної судово-медичної, медико-криміналістичної та трасологічної експертиз. Сторона захисту обвинуваченого просила про повторний перегляд відео з фунікулеру, де зафіксоване вбивство, суд погодив це клопотання.

22 вересня 2025 року Шевченківський районний суд оголосив вирок колишньому співробітнику Управління державної охорони Артему Косову, обвинуваченому у справі про вбивство підлітка Максима Матерухіна на станції столичного фунікулера. Суд призначив йому довічне позбавлення волі.