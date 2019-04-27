Після теплого Великодня у Києві похолодає - синоптик



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У понеділок, 29 квітня, у Києві почнеться відчутне похолодання, зауважила синоптик Наталка Діденко

На Великдень у столиці очікується дощ, ймовірно із грозою, але буде тепла погода.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

«Підготуйте заздалегідь парасолі, чим прикрити святкові кошики від можливого дощу, відповідну одежу та врахуйте коливання атмосферного тиску й температури повітря, які часом порушують рівновагу самопочуття», - написала Діденко.

За її словами, у понеділок, 29 квітня, у Києві почнеться відчутне похолодання.

«Холодна погода втримається 30 квітня та 1 травня», - зауважила синоптик.

Раніше повідомлялося, що Великодні свята принесуть в Україну тепло та дощі.

За прогнозом синоптиків, 27 квітня температура вдень становитиме 20-25°. У західних областях України очікуються грози, вдень місцями шквали 15-20 м/с.