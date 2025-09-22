У Києві затримано водія Mercedes, який врізався у маршрутку, травмувавши жінку

Автопригода трапилась у п’ятницю близько 20:30 на вулиці Касіяна у Голосіївському районі

Поліцейські Києва повідомили про підозру керманичу Mercedes-Benz, який п’яним врізався у маршрутний автобус та травмував пасажирку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що автопригода трапилась у п’ятницю близько 20:30 на вулиці Касіяна у Голосіївському районі. Правоохоронці встановили, що 37-річний водій легковика, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння – 2.63 проміле, не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом.

«Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждала 51-річна пасажирка громадського транспорту – її з переломом лівої ключиці та закритою черепно-мозковою травмою госпіталізували до медичного закладу», – повідомили правоохоронці.

Винуватця автопригоди слідчі затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждала 51-річна пасажирка громадського транспорту фото: поліція Києва/Facebook

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Нагадаємо, з 1 січня до 31 липня 2025 року на території Київської області зафіксовано 1106 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. Внаслідок автопригод 1386 людей отримали ушкодження, а 125 – загинули. Основними причинами аварій за цей період є перевищення безпечної швидкості руху, а також порушення правил маневрування.