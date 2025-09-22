Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві затримано водія Mercedes, який врізався у маршрутку, травмувавши жінку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві затримано водія Mercedes, який врізався у маршрутку, травмувавши жінку
Автопригода трапилась у п’ятницю близько 20:30 на вулиці Касіяна у Голосіївському районі
фото: Національна поліція України/Facebook

37-річний водій легковика, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом

Поліцейські Києва повідомили про підозру керманичу Mercedes-Benz, який п’яним врізався у маршрутний автобус та травмував пасажирку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що автопригода трапилась у п’ятницю близько 20:30 на вулиці Касіяна у Голосіївському районі. Правоохоронці встановили, що 37-річний водій легковика, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння – 2.63 проміле, не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом.

Поліцейські Києва повідомили про підозру керманичу Mercedes-Benz, який п’яним врізався у маршрутний автобус та травмував пасажирку
Поліцейські Києва повідомили про підозру керманичу Mercedes-Benz, який п’яним врізався у маршрутний автобус та травмував пасажирку
фото: поліція Києва/Facebook

«Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждала 51-річна пасажирка громадського транспорту – її з переломом лівої ключиці та закритою черепно-мозковою травмою госпіталізували до медичного закладу», – повідомили правоохоронці.

Винуватця автопригоди слідчі затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждала 51-річна пасажирка громадського транспорту
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждала 51-річна пасажирка громадського транспорту
фото: поліція Києва/Facebook

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років. 

Нагадаємо, з 1 січня до 31 липня 2025 року на території Київської області зафіксовано 1106 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. Внаслідок автопригод 1386 людей отримали ушкодження, а 125 – загинули. Основними причинами аварій за цей період є перевищення безпечної швидкості руху, а також порушення правил маневрування.

Теги: ДТП Київ автобус

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цієї ночі ворог здійснив комбіновану атаку на Київ
У постраждалих від обстрілу районах Києва розгорнуто штаби для допомоги: адреси
28 серпня, 10:05
Триває ліквідація наслідків обстрілу на всіх локаціях
Як відбувається ліквідація наслідків нічного обстрілу Києва (фото, відео)
28 серпня, 08:52
Зловмисник на час слідства перебуватиме під вартою, йому загрожує до 10 років позбавлення волі
У Києві затримано зловмисника, який обікрав військового на кріслі колісному
4 вересня, 10:37
Атака на Київ. 7 вересня, 2025 рік
Росія масовано атакувала Київ: серед жертв – немовля (оновлено)
7 вересня, 07:53
Фігурант перебуває під вартою. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі
Поліція затримала 22-річного киянина, який пограбував військову у кав’ярні
9 вересня, 15:27
Киянин обіцяв переправити чоловіка до Румунії за 13,5 тис євро, але не встиг – його затримали правоохоронці
Киянин обіцяв ухилянту за 13,5 тис. євро «домовитися» з прикордонниками
11 вересня, 13:17
Київрада внесе зміни до бюджету: на що підуть додаткові мільярди
Київрада внесе зміни до бюджету: на що підуть додаткові мільярди
11 вересня, 12:11
Основною метою заходу є підготовка Києва до зими
У Києві стартував осінній місячник з благоустрою та озеленення
16 вересня, 11:58
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 14:03

Новини

Вбивство підлітка на станції фунікулера у Києві: суд оголосив вирок
Вбивство підлітка на станції фунікулера у Києві: суд оголосив вирок
Хрещатик щодня о 9:00 перекриватиметься для хвилини мовчання
Хрещатик щодня о 9:00 перекриватиметься для хвилини мовчання
Догляд за псевдохворими родичами «під ключ». Викрито чергову схему для ухилянтів
Догляд за псевдохворими родичами «під ключ». Викрито чергову схему для ухилянтів
У Києві затримано водія Mercedes, який врізався у маршрутку, травмувавши жінку
У Києві затримано водія Mercedes, який врізався у маршрутку, травмувавши жінку
Продуктові ярмарки у Києві 23-28 вересня: де можна придбати фермерські продукти
Продуктові ярмарки у Києві 23-28 вересня: де можна придбати фермерські продукти
Захворюваність на коронавірус у столиці пішла на спад: дані статистики
Захворюваність на коронавірус у столиці пішла на спад: дані статистики

Новини

Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Сьогодні, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Сьогодні, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua