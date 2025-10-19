Головна Київ Новини
Киянин у ТЦК заявив, що не хоче служити, і його відпустили: чим закінчилася історія

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Киянин у ТЦК заявив, що не хоче служити, і його відпустили: чим закінчилася історія
ВЛК визнала чоловіка придатним до служби, але він відмовився отримувати повістку
фото з відкритих джерел

Від отримання повістки обвинувачений відмовився, посилаючись на те, що працює в ІТ-сфері та має хорошу роботу

У Києві до трьох років позбавлення волі засудили працівника ІТ-галузі, який відмовився від мобілізації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на tsn.ua.

Як ідеться у вироку Голосіївського районного суду Києва, чоловік у січні 2023 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. Тоді ж він відмовився отримувати бойову повістку та ухилився від призову до армії.

На суді чоловік провину заперечив – заявив, що бойову повістку йому не вручали, він не був у встановленому порядку повідомлений про необхідність з`явитися до територіального центру комплектування. Просив ухвалити виправдувальний вирок. Він додав, що нібито працівник ТЦК «покликав його до кабінету, запитав, чи хоче він проходити службу в ЗСУ, на що він відповів, що не хоче». Після цього він покинув військкомат.

Цю заяву підтримав також і захисник обвинуваченого.

Працівники ТЦК зазначили, що підсудного хотіли відправити до ТРО, щоб він був оператором дрона, проте той відмовився.

«Від отримання повістки обвинувачений відмовився, посилаючись на те, що працює в ІТ-сфері та має хорошу роботу», – заявив один з військових.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Раніше у Кропивницькому до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації. Він не прийшов до ТЦК, оскільки багато його знайомих військових загинули. 

Нагадаємо, на Прикарпатті батько й син побили працівника районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Суд призначив обом покарання у вигляді позбавлення покарання, однак звільнив з випробувальним терміном 2 роки.

До слова, на Вінниччині прикордонника покарали за недбалість під час несення служби.  Інцидент стався у Могилів-Подільському районі. Прикордонник, який ніс службу на одному з відрізків українсько-молдовського кордону, не помітив порушника, що незаконно перетнув державний кордон у напрямку Молдови.

Теги: чоловік вирок мобілізація повістка

