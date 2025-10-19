Киянин у ТЦК заявив, що не хоче служити, і його відпустили: чим закінчилася історія

ВЛК визнала чоловіка придатним до служби, але він відмовився отримувати повістку

У Києві до трьох років позбавлення волі засудили працівника ІТ-галузі, який відмовився від мобілізації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на tsn.ua.

Як ідеться у вироку Голосіївського районного суду Києва, чоловік у січні 2023 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. Тоді ж він відмовився отримувати бойову повістку та ухилився від призову до армії.

На суді чоловік провину заперечив – заявив, що бойову повістку йому не вручали, він не був у встановленому порядку повідомлений про необхідність з`явитися до територіального центру комплектування. Просив ухвалити виправдувальний вирок. Він додав, що нібито працівник ТЦК «покликав його до кабінету, запитав, чи хоче він проходити службу в ЗСУ, на що він відповів, що не хоче». Після цього він покинув військкомат.

Цю заяву підтримав також і захисник обвинуваченого.

Працівники ТЦК зазначили, що підсудного хотіли відправити до ТРО, щоб він був оператором дрона, проте той відмовився.

«Від отримання повістки обвинувачений відмовився, посилаючись на те, що працює в ІТ-сфері та має хорошу роботу», – заявив один з військових.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

