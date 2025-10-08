Черкаси: у черзі на ВЛК помер військовозобов’язаний

Постраждалий був госпіталізований, але від отриманої травми помер

У Черкасах помер військовозобов’язаний, який очікував у черзі на проходження військово-лікарської комісії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Черкаський обласний ТЦК.

«05 жовтня 2025 року до Черкаського ОМТЦК та СП був доставлений військовозобов’язаний, для складання адміністративних матеріалів за порушення правил військового обліку. 06 жовтня 2025 в складі команди він був направлений для представлення військовозобов’язаних на розгляд до рекрутингової групи рекрутингового центру», – йдеться у повідомленні.

За даними ТЦК, перебуваючи в автобусі, під час очікування своєї черги на проходження ВЛК при багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування, у військовозобов’язаного стався приступ епілепсії. Внаслідок чого він випав на вулицю і вдарився головою.

«Побачивши це військовослужбовці підбігли до військовозобов’язаного з метою надання першої медичної допомоги та викликали лікарів вищезазначеного медичного закладу. По прибуттю медиків, постраждалий одразу був госпіталізований, але від отриманої травми помер», – йдеться у заяві.

За даним фактом слідчі територіального підрозділу поліції встановлюють усі обставини події. Своєю чергою відповідно до наказу начальника Черкаського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки призначено та проводиться службове розслідування.

Раніше у соцмережах з'явилося відео з чоловіком у крові, яке, за твердженнями авторів, нібито зняте в приміщенні Рівненського районного ТЦК. У центрі комплектування прокоментували інцидент.

До слова, у селі Соловичі Ковельського району 7 серпня під час оповіщення військовозобов’язаних, група людей напала на співробітників одного із РТЦК та СП і поліцейських.