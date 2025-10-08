Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Черкаси: у черзі на ВЛК помер військовозобов’язаний

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Черкаси: у черзі на ВЛК помер військовозобов’язаний
Слідчі територіального підрозділу поліції встановлюють усі обставини події
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Постраждалий був госпіталізований, але від отриманої травми помер

У Черкасах помер військовозобов’язаний, який очікував у черзі на проходження військово-лікарської комісії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Черкаський обласний ТЦК.

«05 жовтня 2025 року до Черкаського ОМТЦК та СП був доставлений військовозобов’язаний, для складання адміністративних матеріалів за порушення правил військового обліку. 06 жовтня 2025 в складі команди він був направлений для представлення військовозобов’язаних на розгляд до рекрутингової групи рекрутингового центру», – йдеться у повідомленні.

За даними ТЦК, перебуваючи в автобусі, під час очікування своєї черги на проходження ВЛК при багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування, у військовозобов’язаного стався приступ епілепсії. Внаслідок чого він випав на вулицю і вдарився головою.

«Побачивши це військовослужбовці підбігли до військовозобов’язаного з метою надання першої медичної допомоги та викликали лікарів вищезазначеного медичного закладу. По прибуттю медиків, постраждалий одразу був госпіталізований, але від отриманої травми помер», – йдеться у заяві.

За даним фактом слідчі територіального підрозділу поліції встановлюють усі обставини події. Своєю чергою відповідно до наказу начальника Черкаського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки призначено та проводиться службове розслідування.

Раніше у соцмережах з'явилося відео з чоловіком у крові, яке, за твердженнями авторів, нібито зняте в приміщенні Рівненського районного ТЦК. У центрі комплектування прокоментували інцидент.

До слова, у селі Соловичі Ковельського району 7 серпня під час оповіщення військовозобов’язаних, група людей напала на співробітників одного із РТЦК та СП і поліцейських. 

Читайте також:

Теги: Черкаси військовозобов'язаний ТЦК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колишній працівник ТЦК Сергій Воловик отримав вирок
Суд оголосив вирок експрацівнику ТЦК за побиття вчителя під час перевірки документів
Вчора, 21:58
Скандал із Оленою Рєпіною: поліція відреагувала на заяву актриси про «викрадення чоловіка»
Скандал із Оленою Рєпіною: поліція відреагувала на заяву актриси про «викрадення чоловіка»
Вчора, 16:02
Кіт сидів біля дороги, потім відбіг і сів на лавку, де його і зловили військові
«Мобілізованого» на Київщині кота повернуто власникам
6 жовтня, 09:33
Депутат від «Слуги народу» вважає, що дозвіл виїзду молоді за кордон не впливає на мобілізаційні процеси
Виїзд молоді за кордон. Веніславський повідомив про перші проблеми
1 жовтня, 14:31
Володимира Маліцького мобілізували попри те, що він мав відстрочку від мобілізації
Львівський ТЦК пояснив, чому мобілізував єдиного сина, що доглядав за прикутим до ліжка батьком
27 вересня, 18:26
Процедура зняття з обліку українців, які досягли граничного віку перебування в запасі, також буде автоматизована
Уряд змінив правила військового обліку
25 вересня, 18:34
Правоохоронці затримали фігуранта одразу після отримання $500 хабаря
На Тернопільщині затримано голову військово-лікарської комісії одного з районних ТЦК
23 вересня, 12:07
Правоохоронці відкрили проти нападника кримінальне провадження
У Черкасах чоловік вдарив військового ТЦК сокирою
12 вересня, 06:35
Організація друку повісток може здійснюватися за допомогою системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів та електронних інформаційних ресурсів державних підприємств
Кабмін спростив процес друку повісток
9 вересня, 18:14

Події в Україні

Затримки понад шість годин: оновлено інформацію про рух поїздів після обстрілів
Затримки понад шість годин: оновлено інформацію про рух поїздів після обстрілів
Черкаси: у черзі на ВЛК помер військовозобов’язаний
Черкаси: у черзі на ВЛК помер військовозобов’язаний
Росіяни вдруге за добу атакували збагачувальну фабрику ДТЕК
Росіяни вдруге за добу атакували збагачувальну фабрику ДТЕК
РФ вдарила дроном по житловому будинку у Сумах
РФ вдарила дроном по житловому будинку у Сумах
Окупанти вдарили по машині енергетиків у Білопіллі (фото)
Окупанти вдарили по машині енергетиків у Білопіллі (фото)
Зеленський погодив нові операції СБУ
Зеленський погодив нові операції СБУ

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
Вчора, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua