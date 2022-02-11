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    Погода 11 лютого порадує киян теплом

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    У Києві буде переважатиме похмура погода - Погода 11 лютого порадує киян теплом
    У Києві буде переважатиме похмура погода
    фото: glavcom.ua

    Вдень повітря прогріється до +6°.

    У п'ятницю, 11 лютого, в Києві збережеться тепла, але похмура погода. Про це свідчать дані Укргідромецентру.

    Найближчої ночі температура в столиці опуститься до +3°, а вдень повітря прогріється до +6°. Переважатиме похмура погода, проте в першій половині дня можливі прояснення.

    Опадів вдень не буде, лише ближче до ночі на суботу може трохи покапати. Вітер буде західного напрямку, а його швидкість складе 2,2 - 3,3 м/с.

    Атмосферний тиск стабільний, але знижений - 474 міліметрів ртутного стовпа. Схід о 07:17, захід о 17:07.

    Тим часом, в Україні в пʼятницю, 11 лютого, опади прогнозують у східних та західних регіонах. Температура повітря вдень підніметься до +11 градусів. А вночі подекуди буде мороз, проте лише до -1. У західних областях буде хмарно та дощитиме. Вдень температура повітря підніметься до +5...+9 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже 0...+3.

    У Центрі і на Півночі буде переважно хмарна погода. Стовпчики термометрів вдень покажуть +4...+8 градусів, вночі мінімальна температура повітря становитиме -1.

    На Сході України вдень прогнозують від +4 до +9 градусів. Вночі буде -1...+2. Прогнозують дощ зі снігом.

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    Теги: прогноз погоди Київ повітря вітер дощ
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    Погода 11 лютого порадує киян теплом