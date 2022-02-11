Сніг з дощем у деяких областях: прогноз погоди на 11 лютого

У західних областях буде хмарно та дощитиме

Температура повітря вдень підніметься до +11

В Україні в пʼятницю, 11 лютого, опади прогнозують у східних та західних регіонах. Температура повітря вдень підніметься до +11 градусів. А вночі подекуди буде мороз, проте лише до -1. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях буде хмарно та дощитиме. Вдень температура повітря підніметься до +5...+9 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже 0...+3.

У Центрі і на Півночі буде переважно хмарна погода. Стовпчики термометрів вдень покажуть +4...+8 градусів, вночі мінімальна температура повітря становитиме -1.

На Сході України вдень прогнозують від +4 до +9 градусів. Вночі буде -1...+2. Прогнозують дощ зі снігом.

На Півдні денна температура становитиме +9...+11 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -2...0.

У Києві буде хмарно. Температура повітря досягне +6...+8. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +3 градусів.