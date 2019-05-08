Поховали не того: на Київщині переплутали тіла двох небіжчиків



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У родині, яка поховала чужого небіжчика, те, що недобачили, виправдовують шоком

Одна з родин поховала не свого дідуся

У морзі на Київщині переплутали тіла двох дідусів, і одна з родин поховала не свого родича та навіть не помітила цього. Помилку виявили лише тоді, коли другій родині привезли труну не з тим тілом. Про це повідомляє ТСН.

Родина покійного одразу поїхала до моргу шукати рідне тіло. «Знайшли відповідальну, яка одягала тіло і укладала в гроб. Коли почали з'ясовувати, то виявилося, що тіло забрали в суботу, а в неділю був похорон», - розказує син померлого Олександр Оніпко.

Далі поїхали до сім’ї, якій помилково віддали тіло їхнього дідуся. З труною, в якій був чужий небіжчик. Ті відразу впізнали свого родича. На запитання, як могли поховати не ту людину, там відповіді не знайшли.

Того ж дня провели ексгумацію та перепоховали вже свого дідуся.

У родині, яка поховала чужого небіжчика, те, що недобачили, виправдовують шоком. Кажуть, що тіло видали за документами. Брат з донькою не звернули уваги і на те, що їхній родич був з волоссям, а видали їм - лисого. Кажуть, що напередодні їм пропонували послугу гоління небіжчика.

У районній лікарні, в морзі якої переплутали тіла, ситуацію не коментують. Кажуть лише, що проводиться службова перевірка.

Обидві родини вже написали заяву до поліції на службову недбалість працівників моргу. Олександр каже, що у лікарні звинувачують родичів, які недобачили.