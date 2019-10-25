Поліцейські, які знайшли викрадене під Києвом немовля, отримали нагороди



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Глава МВС Арсен Аваков вручив поліцейським відзнаки «За відвагу в службі» Фото: Нацполіція

Поліцейські за чотири години знайшли немовля і затримали викрадачку

У четвер, 24 жовтня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагородив поліцейських, які менш ніж за 4 години знайшли викрадене на Київщині немовля та затримали зловмисницю.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

«Маю честь нагородити відзнаками «За відвагу в службі» начальника Ірпінського відділу поліції ГУНП у Київський області Олега Петренка та оперуповноваженого Олега Поліщука за те, що вони менш ніж за 4 години знайшли і повернули мамі 3-місячного Дениса, викраденого у Київський області. Пишаюся вами!» - сказав Аваков.

Нагадаємо, 23 жовтня до поліції надійшло повідомлення про викрадення хлопчика. Одинока мати напередодні познайомилася із нібито волонтерами, які запропонували обміняти дитячі речі. Не вбачаючи небезпеки, жінка дала потримати дитину зловмисниці, яка раптово схопила хлопчика і втекла на легковику сріблястого кольору.

На Київщині було введено план «Перехоплення», орієнтування на легковик передали патрулям Києва та області. Невдовзі автівку знайшли, водій дав покази слідчим.

Жінку, яка викрала у смт Коцюбинське немовля, знайшли та затримали у Софіїйській Борщагівці в ході оперативно-розшукових дій.

Як з’ясувалося, 26-річна зловмисниця - уродженка Бердичева з освітою вихователя, отримала контузію в зоні АТО. Жінка була вагітна від співмешканця, однак, в неї сталося раптове переривання вагітності. Про це своєму коханому вона не повідомляла та продовжувала імітувати майбутнє материнство.

Три місяці молодиця мешкала у хостелі, а потім заявила близьким, що знаходиться в пологовому будинку.

В цей момент зловмисниця долучилася до волонтерських спільнот, які пропонують допомогу молодим батькам. Під цим приводом і познайомилася з потерпілою матір’ю.

Коли жінки зустрілися, мати не вбачаючи небезпеки, дала потримати сина новоспеченій знайомій, яка і здійснила викрадення.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Жінці повідомлено про підозру. 25 жовтня у приміщенні Ірпінського суду буде обиратися міра запобіжного заходу зловмисниці на час проведення досудового розслідування.