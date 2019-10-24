26-річній викрадачці малюка у Коцюбинському повідомили про підозру



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Правоохоронці повернули хлопчика матері Фото: Поліція Київської області

Зловмисниця була вагітна, однак в неї сталося раптове переривання вагітності, тому вона вирішила викрасти дитину

Працівники Ірпінського відділу поліції за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури оголосили про підозру 26-річній жінці, яка напередодні викрала немовля у селищі Коцюбинське, у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Про це 24 жовтня повідомляє Відділ комунікації поліції в Київській області.

Зазначається, що санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Завтра, 25 жовтня, у приміщенні Ірпінського суду буде обиратися міра запобіжного заходу зловмисниці на час проведення досудового розслідування.

За даними поліції, 26-річна зловмисниця - уродженка Бердичева з освітою вихователя, отримала контузію в зоні АТО. Жінка була вагітна від співмешканця, однак в неї сталося раптове переривання вагітності. Про це вона не повідомляла чоловікові та продовжувала імітувати майбутнє материнство.

Три місяці жінка мешкала у хостелі, а потім заявила близьким, що знаходиться в пологовому будинку. В цей момент зловмисниця долучилася до волонтерських спільнот, які пропонують допомогу молодим батькам. Під цим приводом і познайомилася з потерпілою матір’ю.

Коли жінки зустрілися, мати, не вбачаючи небезпеки, дала потримати сина новоспеченій знайомій, яка і здійснила викрадення.

Правоохоронці повернули хлопчика матері.

Нагадаємо, 23 жовтня до поліції надійшло повідомлення про викрадення хлопчика. Одинока мати напередодні познайомилася із нібито волонтерами, які запропонували обміняти дитячі речі. Не вбачаючи небезпеки, жінка дала потримати дитину зловмисниці, яка раптово схопила хлопчика і втекла на легковику сріблястого кольору.

На Київщині було введено план «Перехоплення», орієнтування на легковик передали патрулям Києва та області.

Невдовзі автівку знайшли, водій дав покази слідчим.

Жінку, яка викрала у смт Коцюбинське немовля, знайшли та затримали у Софіїйській Борщагівці в ході оперативно-розшукових дій.