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    Зґвалтування киянки на очах у доньки і друзів: поліція повідомила подробиці справи

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    38-річна жінка стала жертвою&nbsp;ґвалтівника&nbsp; - Зґвалтування киянки на очах у доньки і друзів: поліція повідомила подробиці справи
    38-річна жінка стала жертвою ґвалтівника 
    Фото: Інформатор

    Спецпризначенці оперативно затримали ґвалтівника

    Чоловік, який, погрожуючи ножем, зґвалтував у парку киянку на очах у її доньки та друзів, затриманий поліцією у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

    «Потерпіла – 38-річна мешканка Дніпровського району. Разом із друзями та 14-річною донькою вона поверталася додому через парк на вулиці Андрія Малишка. Раптом вони почули жіночий крик і побачили, як невідомий тягне за волосся дівчину. Свідки відразу зателефонували до поліції та почали кричати, аби негідник відпустив її. Зловмисник переключив свою увагу на компанію, а дівчині вдалося втекти. Тоді фігурант дістав ніж і, погрожуючи 38-річній жінці, відвів її вбік і зґвалтував. Після чого з місця події втік», - розповіли правоохоронці.

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    Співробітники полку поліції особливого призначення №1, які прибули на місце злочину, за прикметами оперативно знайшли та затримали чоловіка, якого в подальшому постраждала та свідки впізнали. Встановлено, що зловмисник – 30-річний киянин. Наразі він затриманий.

    За даним фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує від трьох до п’яти років ув’язнення.

    Призначено проведення необхідних експертиз, вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

    Раніше ЗМІ повідомили, що 5 вересня пізно ввечері у парку Андрія Малишка в Києві чоловік, погрожуючи ножем, зґвалтував 38-річну жінку на очах у її 14-річної дочки. 

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