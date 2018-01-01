Поліція оприлюднила запис з Ноздровською за кілька годин до її смерті

Поліція продовжує розслідування у справі про вбивство Ноздровської

Речник МВС Артем Шевченко опублікував відео з вуличних камер спостереження, на яких можна побачити шлях вбитої правозахисниці Ірини Ноздровскої з Києва в село Демидів 29 грудня, коли стало відомо про її зникнення. Відповідні кадри Шевченко виклав на своїй сторінці у Facebook. На відео видно, як правозахиснця о 15:40 заходить на станцію метро



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Портрет Ірини Ноздровської на похороні

Поліція продовжує розслідування у справі про вбивство Ноздровської

Речник МВС Артем Шевченко опублікував відео з вуличних камер спостереження, на яких можна побачити шлях вбитої правозахисниці Ірини Ноздровскої з Києва в село Демидів 29 грудня, коли стало відомо про її зникнення.

Відповідні кадри Шевченко виклав на своїй сторінці у Facebook.

На відео видно, як правозахиснця о 15:40 заходить на станцію метро «Хрещатик». О 16:11 її зафіксували камери спостереження на станції метро «Героїв Дніпра». Потім вона вирушила до маршрутного таксі, на якому поїхала додому в село Демидів.

Дорогою Ноздровська дзвонила батькам,сказавши, що незабаром буде вдома. О 17:30 вийшла з маршрутки, і додому не повернулася.

«Національна поліція продовжує розслідування і, у разі наявності підстав, обов'язково притягатиме до відповідальності інших осіб, окрім головного підозрюваного Россошанського-старшого. Немає жодних підстав будувати конспірологію чи політику на цьому справді драматичному, але банальному, суто кримінальному злочині. На цих відео з камер зовнішнього спостереження – Ірина Ноздоровська за годину-півтори до вбивства на шляху додому», – заявив Шевченко.

Нагадаємо, Вишгородський районний суд Київської області обрав запобіжний захід Юрію Россошанському у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. Ухвала може бути оскаржена впродовж 5 днів.

Також підозрюваний у вбивстві заборонив своєму адвокату давати коментарі. Водночас захист родини Ноздровської сумнівається, що правозахисницю вбив Россошанський

Юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

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