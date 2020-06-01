З‘явилися перші відео із замінованого мосту Метро



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Рух усіх видів транспорту та пішоходів на мосту Метро перекрито Фото: Нацполіція

Червона лінія метро не працює від станції «Арсенальна» до «Дарниці»

У соцмережі з’явилися відео із мосту Метро, де проводиться спецоперація правоохоронців у зв’язку із повідомленням про замінування мосту.

Відео оприлюднено на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Нагадаємо, 1 червня невідомий повідомив про замінування мосту Метро в Києві.

На місці події перебувають слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь, вибухотехніки, кінологи та представники інших профільних служб під керівництвом очільника столичної поліції Андрія Крищенка.

У столиці введено спеціальну поліцейську операцію. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини анонімного повідомлення.

У зв'язку з анонімним повідомленням про мінування мосту Метро червона лінія працює від станції «Академмістечко» до станції «Арсенальна» та від станції «Лісова» до «Дарниці»