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    З‘явилися перші відео із замінованого мосту Метро

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    <span>Рух усіх видів транспорту та пішоходів на мосту Метро перекрито</span> - З‘явилися перші відео із замінованого мосту Метро
    Рух усіх видів транспорту та пішоходів на мосту Метро перекрито
    Фото: Нацполіція

    Червона лінія метро не працює від станції «Арсенальна» до «Дарниці»

    У соцмережі з’явилися відео із мосту Метро, де проводиться спецоперація правоохоронців у зв’язку із повідомленням про замінування мосту.

    Відео оприлюднено на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Нагадаємо, 1 червня невідомий повідомив про замінування мосту Метро в Києві.

    На місці події перебувають слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь, вибухотехніки, кінологи та представники інших профільних служб під керівництвом очільника столичної поліції Андрія Крищенка.

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    З‘явилися перші відео із замінованого мосту Метро
    З‘явилися перші відео із замінованого мосту Метро
    З‘явилися перші відео із замінованого мосту Метро

    У столиці введено спеціальну поліцейську операцію. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини анонімного повідомлення.

    У зв'язку з анонімним повідомленням про мінування мосту Метро червона лінія працює від станції «Академмістечко» до станції «Арсенальна» та від станції «Лісова» до «Дарниці»

    Національна поліція України Київ метро замінування міст
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