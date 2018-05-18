Поліція розшукує чоловіка, який «замінував» будівлю суду в Києві

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На момент обстеження будівлі та прилеглої території із Солом'янського райсуду евакуювали близько 100 осіб

У п’ятницю, 18 травня, близько 10-ї години на лінію 102 зателефонував чоловік із повідомленням про те, що в приміщенні Солом’янського районного суду на вулиці Шутова закладено вибухівку. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, працівники вибухотехнічної служби та кінологи. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

По прибуттю правоохоронці евакуювали із будівлі близько 100 працівників та відвідувачів закладу. Вибухотехніки і кінологи ретельно оглянули службові приміщення та прилеглу територію. Під час обстеження вибухонебезпечних предметів чи речовин не виявлено.

Слідчі Солом’янського управління поліції внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочали кримінальне провадження за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють особу чоловіка, який надав неправдиву інформацію, аби притягнути його до відповідальності. За вказаний злочин передбачено до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, 17 травня протягом 20 хвилин до чергової частини Подільського управління поліції надійшло два повідомлення про замінування будівлі на вулиці Борисоглібській, 3.

15 травня до Шевченківського та Солом’янського управлінь поліції надійшли повідомлення про те, що по вулиці Шолуденка та Солом’янській заміновані Апеляційний та Київський апеляційний господарський суд столиці.

Після ретельного обстеження Апеляційного суду у Солом'янському районі столиці на 10-му поверсі вибухотехніки виявили муляж саморобного вибухового пристрою: дві упаковки з-під кави з мобільним телефоном та дротами, які обмотані скотчем