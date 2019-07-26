  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Поліція розшукує шахрая, який облаштував фіктивний пункт обміну валют (фото)

    • Розсилка
    Підозрюваний у шахрайстві чоловік - Поліція розшукує шахрая, який облаштував фіктивний пункт обміну валют (фото)
    Підозрюваний у шахрайстві чоловік
    Фото: Нацполіція

    Аферист заволодів грошима киянина в особливо великих розмірах

    У червні цього року у Шевченківському районі столиці на вулиці Деревлянській невстановлений чоловік у спосіб імітації обмінного пункту валюти заволодів грошима чоловіка в особливо великих розмірах. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Правопорушник заволодів грошима киянина у розмірі 58 тисяч євро та 10 тисяч доларів США.

    Слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

    Читайте також

    Поліція вживає заходів для встановлення шахрая і його місцезнаходження.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Поліція розшукує шахрая, який облаштував фіктивний пункт обміну валют (фото)
    Поліція розшукує шахрая, який облаштував фіктивний пункт обміну валют (фото)

    «Якщо вам відома будь-яка інформація про підозрюваного або місце його перебування, прохання повідомити у поліцію за номером спецлінії 102 або (044) 486-03-06», - просять у поліції.

    Читайте також
    Національна поліція України Київ кримінал шахрайство валютні операції пограбування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ