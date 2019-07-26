Поліція розшукує шахрая, який облаштував фіктивний пункт обміну валют (фото)



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Підозрюваний у шахрайстві чоловік Фото: Нацполіція

Аферист заволодів грошима киянина в особливо великих розмірах

У червні цього року у Шевченківському районі столиці на вулиці Деревлянській невстановлений чоловік у спосіб імітації обмінного пункту валюти заволодів грошима чоловіка в особливо великих розмірах. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правопорушник заволодів грошима киянина у розмірі 58 тисяч євро та 10 тисяч доларів США.

Слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліція вживає заходів для встановлення шахрая і його місцезнаходження.

«Якщо вам відома будь-яка інформація про підозрюваного або місце його перебування, прохання повідомити у поліцію за номером спецлінії 102 або (044) 486-03-06», - просять у поліції.