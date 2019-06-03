Поліція вбиває дітей: під МВС вимагають відставки Авакова



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Деякі учасники акції запалили фаєри біля будівлі МВС та підірвали одну петарду

Біля будівлі Міністерства внутрішніх справ у Києві влаштували акцію із вимогою справедливого розслідування вбивства поліцейськими 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому.

В акції беруть участь понад 100 людей. Вони принесли квіти та іграшки, які залишили біля будівлі МВС.

Деякі учасники акції запалили фаєри біля будівлі МВС та підірвали одну петарду. Потім вони почали скандувати «Авакова у відставку», «Рядові вбивають, Аваков — покриває», вимагаючи звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Серед вимог учасників акції — провести справедливе розслідування і покарати винних, покарати тих, хто ймовірно спочатку намагався покривати поліцейських, розповідаючи про те, що дитина вдарилась о камінь, відставка Арсена Авакова.

Активісти наголошують на провалі реформи поліції, бо, на їхню думку, поліцейські як і раніше покривають одне одного, заважаючи справедливим розслідуванням їхніх злочинів.

Нагадаємо, 31 травня до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

3 червня хлопчик помер у лікарні.

Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу.

Натомість у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.

Підозрювані затримані поліцією в порядку статті 208 КПК.

3 червня прокуратурою Київської області дії поліцейських Переяслав-Хмельницького відділку поліції було додатково кваліфіковано за ч.4 ст.296 КК України та скеровано в суд клопотання про їх арешт.

Джерело: Громадське