Поліція затримала крадіїв, які обчищали камери схову в супермаркетах (фото)

Злодіями виявилися неодноразово судимі за скоєння крадіжок чоловіки

До столичної поліції надійшла інформація про крадіжку з торгового закладу на вулиці Анни Ахматової. Заявниця повідомила, що викрали дитячий одяг, який вона залишила у камері схову супермаркету. На місці події слідчо-оперативна група зафіксувала злочин та встановила, що вчинили крадіжку двоє чоловіків шляхом пошкодження замка металевого ящика. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Інформацію про правопорушення надали оперативним працівникам, які завдяки відеозаписам з камер спостереження торгового закладу встановили місцезнаходження та затримали підозрюваних.

Ними виявилися неодноразово судимі за скоєння крадіжок 40-річний мешканець Кіровоградської області та 33-річний житель Київщини. У них поліцейські вилучили викрадені речі.

Слідчі Дарницького управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

За погодженням з місцевою окружною прокуратурою фігурантам оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та судом обрані запобіжні заходи – тримання під вартою та цілодобовий домашній арешт. Їм загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.

Як повідомлялося, київські оперативники затримали жінку та чоловіка, які вмовили пенсіонерку допомогти їм із зберіганням речей та грошей, а потім обікрали стареньку.