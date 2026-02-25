Головна Країна Події в Україні
Україна прискорила будівництво антидронових сіток над прифронтовими дорогами

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Україна прискорила будівництво антидронових сіток над прифронтовими дорогами
Україна посилила інженерний захист трас у Харківській, Сумській і Чернігівській областях
скріншот з відео

У Міноборони заявили про пріоритет трас біля лінії фронту та плани закрити тисячі кілометрів логістичних маршрутів

Україна нарощує темпи будівництва антидронових сіток над автомобільними дорогами поблизу кордону з Росією, щоб захистити цивільний транспорт, рятувальників і ремонтні бригади від атак російських безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міністра оборони України Михайла Федорова у Facebook

Він зазначив, що пріоритет надається трасам, які забезпечують безперебійну логістику та життєдіяльність громад поблизу лінії бойового зіткнення. «Посилюємо захист прифронтових територій та пришвидшуємо будівництво антидронових сіток. У фокусі – дороги, які забезпечують безперебійну логістику та життєдіяльність громад поблизу лінії бойового зіткнення», – заявив він.

За словами міністра, на реалізацію проєкту з бюджету виділено 1,6 млрд гривень. У лютому темпи будівництва зросли майже у 2,5 раза: якщо в січні облаштовували приблизно 5 кілометрів сіток на добу, то в лютому – вже близько 12 кілометрів. Загалом за місяць захисними конструкціями перекрили 125 кілометрів доріг, а ще 55 кілометрів раніше встановлених споруд відновили.

Федоров додав, що вже в березні планується збільшити темпи до 20 кілометрів на день, а до кінця року – облаштувати ще близько 4000 кілометрів антидронового захисту на автомобільних шляхах. «Уже в березні плануємо закривати 20 км доріг на день. До кінця року в планах облаштувати ще 4 000 км антидронового захисту автомобільних доріг», – зазначив міністр.

Окрім цього, Україна паралельно прискорює будівництво фортифікаційних споруд у Харківській, Сумській та Чернігівській областях, які регулярно зазнають обстрілів і атак безпілотників.

До слова, відомий український безпілотний авіаційний комплекс Shark, який щодня допомагає Силам оборони коригувати вогонь по окупантах, змінив бойове чергування на знімальний майданчик. Дрон знявся у новому художньому фільмі, ставши одним із «акторів» сучасної військової драми.

 

